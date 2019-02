© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI – Non conosce ostacoli la Valle del Tevere che consolida il primato nel girone A di Eccellenza e dimostra anche contro lo Sporting Genzano, battuto ieri al Comunale di Forano per 3-0, di saper tenere a bada tutte le avversarie. Abbiamo ascoltato il parere del capitano Giuseppe Danieli.«Stiamo disputando un grande campionato e siamo pronti a giocarcelo con chiunque. I risultati parlano a nostro favore e proseguiamo sulla nostra strada, giornata dopo giornata».«Il campionato è ancora lungo e può succedere di tutto. Una connotazione importante potranno darla gli scontri diretti che si susseguiranno nelle prossime giornate e già domenica prossima contro l’Eretum Monterotondo e subito dopo contro il Team Nuova Florida dovremo dimostrare che non siamo primi per caso ma per i nostri meriti. Saranno queste due partite a dare risposte importanti, addirittura fondamentali per il nostro futuro».«Lo Sporting Genzano è sceso in campo con determinazione ma siamo stati bravi a sbloccare subito la gara e quando si passa in vantaggio già nei primi minuti di gioco è sicuramente più facile amministrare la partita ma non bisogna mai abbassare la guardia. Alla fine del primo tempo eravamo sul 3-0 e la ripresa non ci ha procurato nessun problema».«Alija è stato bravissimo e non è la prima volta che mette il proprio sigillo in una vittoria importante. Mi complimento con lui e sono felicissimo per la sua prestazione. Il suo apporto alla squadra conferma che ogni giocatore è fondamentale per raggiungere risultati significativi».