I COMMENTI

Stefano Scaricamazza, tecnico Valle del Tevere

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Nella quarta giornata di ritorno del campionato regionale di Eccellenza la Valle tradel Tevere batte per 3-0 lo Sporting Genzano ed aumenta il proprio distacco sulle dirette inseguitrici nel girone A. Dopo i risultati di oggi, infatti, la formazione guidata da Stefano Scaricamazza ha ben sei punti di vantaggio sul Team Nuova Florida e otto sull'Astrea.Nelle fila biancoblù sale oggi sugli scudi Hrustic, autore di una doppietta: il primo gol arriva dopo quattro minuti di gioco su assist di Danieli ed il secondo al 35' a conclusione di uno spunto in velocità di Manga ed un tiro di Paletta ribattuto dai difensori avversari che Hrustic conclude a rete. Al 38' è poi Paletta a mettere il sigillo sul terzo gol su assist di Giurato servito in corsa da Macrì.In apertura di ripresa è bravo il portiere Leacche a deviare in angolo due tiri insidiosi di Giurato e Macrì ed al 13' per gli ospiti va segnalata una deviazione di testa di Dari che sfiora il palo. Ci provano ancora per lo Sporting Santini al 14' e Dei Giudici al 18' ma in entrambi i casi il pallone termina a lato. Al 23' sfiora la traversa Hrustic con una staffilata da fuori area ed un minuto dopo sfiora la base del palo Danieli con un tiro dal limite dell'area. Gli ospiti non si arrendono e ci riprovano con Ruggieri e Longo nei minuti finali ma il risultato non cambia ed al fischio di chiusura è 3-0 per la Valle del Tevere.«Siamo entrati in campo con l'atteggiamento giusto ed abbiamo sbloccato subito la gara. Il secondo tempo è stato gestito con intelligenza ed il risultato ottenuto è la dimostrazione migliore di quanto abbiamo fatto».TabellinoValle del Tevere: Aniello 6.5, Paletta 6.5 (36'st Galanti ng), Grizzi 6.5, Gomez 6.5 (40'st Benedetti ng), Bianchi 6.5, Passiatore 7, Giurato 7 (44'st Fiorentini ng), Hrustic 8 (33'st Mamarang ng), Danieli 7, Macrì 7.5, Manga 7. A disp. Crocco, Giustini, Lelli, Nardi, Pileri. All. Stefano ScaricamazzaSporting Genzano: Leacche 6.5, Anastasio 5.5, Ruggieri 6.5, Lembo 6.5 (28'st Di Biagi ng), Gabrieli 5.5 (18'st Masotina 5), Dei Giudici 6, Valente 5.5 (40'st El Rhazouani ng), Barone 5.5 (1'st Longo 5.5), Dari 6, Santini 6.5, Matteo 5.5 (1'st Ciampini 6). A disp. Tulletti, Masotina, Antocchi, Rossi, Leonardi. All. Aldo SalernoArbitro: Mirabella di Acireale (Raccanello di Viterbo e Leonardi di Ostia)Reti: 4'pt e 35'pt Hrustic, 38'pt PalettaNote: ammoniti Lembo, Masotina; al 43'pt allontanato dalla panchina per proteste il tecnico ospite Salerno.Angoli: 5-3Spettatori: 120 ca.Altri risultatiCampus Eur-Ronciglione United 3-1Bricofer Casal Barriera-Atletico Vescovio 0-0Civitavecchia-Almas Roma (alle 15)Cynthia-Montalto sospesaMontespaccato-Astrea 4-0Unipomezia-Team Nuova Florida 2-4Villalba OM-Real Monterotondo rinviataClassificaValle del Tevere 47 puntiTeam Nuova Florida 41Astrea 39Real Monterotondo, Eretum Monterotondo 34Unipimezia 32Montespaccato, Campus Eur 30Sporting Genzano 26Villalba OM 24Bricofer Casal Barriera 22Montalto 21Atletico Vescovio 2oCynthia 17Ronciglione United 16Civitavecchia 11Almas Roma 10