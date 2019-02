LE ASPETTATIVE

RIETI – Nella quarta giornata di ritorno del campionato regionale di Eccellenza la Valle del Tevere ospiterà domani alle 11 al Comunale di Forano lo Sporting Genzano Per la formazione guidata da Stefano Scaricamazza, al comando del girone A con cinque punti di vantaggio sull’Astrea, l’ostacolo non appare insormontabile e già nella gara di andata s’impose in trasferta per 1-0 con una rete messa a segno da Igor Giurato nei minuti finali dell’incontro. Assente Jammeh per squalifica.«Sarà una gara difficile contro una formazione che sa quello che vuole quando scende in campo. All’andata ci diedero filo da torcere e solo alla fine dell’incontro riuscimmo a segnare ma sappiamo che ogni domenica da quì alla fine del campionato dovremo scendere in campo esprimendo al meglio il nostro gioco e cogliendo i punti deboli di ogni avversario».: Aniello, Paletta, Grizzi, Fiorentini, Bianchi, Passiatore, Gomez, Macrì, Danieli, Giurato, Manga. All. Stefano Scaricamazza: Leacche, Anastasio, Ruggieri, Antocchi, Gabrielli, Dei Giudici, Valente, Barone, Dari, Santini, Matteo. All. Aldo Salerno: Moser di Trento (Raccanello di Viterbo e Leonardi di Ostia)(ore 11)Campus Eur-Ronciglione UnitedBricofer Casal Barriera-Atletico VescovioCivitavecchia-Almas Roma (alle 15)Cynthia-MontaltoMontespaccato-AstreaUnipomezia-Team Nuova FloridaVillalba OM-Real MonterotondoValle del Tevere 44Astrea 39Team Nuova Florida 38Eretum Monterotondo, Real Monterotondo 34Unipomezia 32Campus Eur, Montespaccato 27Sporting Genzano 26Villalba OM 24Montalto, Bricofer Casal Barriera 21Atletico Vescovio 19Cynthia 17Ronciglione United 16Civitavecchia 11Almas Roma 10Dodicesima presenza stagionale nel campionato di Eccellenza per l’arbitro reatino Alessandro Vallocchia: nel girone A dirigerà Villalba OM-Eretum Monterotondo coadiuvato da Bianchi di Roma2 e Palmigiano di Ostia.