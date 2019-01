© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI – La Valle del Tevere domina il girone A di Eccellenza e nella terza giornata di ritorno aumenta il distacco sulle inseguitrici. La formazione allenata da Stefano Scaricamazza vince per 3-0 sul campo dell’Almas Roma ed approfitta dei passi falsi compiuti ieri da Astrea (pareggio col Campus Eur) e Team Nuova Florida (sconfitta dal Real Monterotondo). Abbiamo ascoltato il parere del difensore Jacopo Passiatore.«Non è mai facile, in nessuna partita. E’ vero che l’Almas si ritrova attualmente all’ultimo posto in classifica ma sono proprio queste le gare più insidiose se non si entra in campo con la mentalità giusta».«La sconfitta di mercoledì scorso subìta in casa con il Cynthia ci ha privato della finale di coppa e di sicuro c’è stata tanta delusione. Bisognava ripartire subito e senza piangersi addosso si doveva ritrovare il puntiglio giusto per riscattarsi immediatamente. Ieri ne abbiamo dato la dimostrazione».«Dopo la vittoria di ieri possiamo dire che ci siamo e che ce la giocheremo con chiunque. Il 3-0 sull’Almas è sicuramente positivo, anche se a mio avviso non c’è stata la prestazione abituale che la nostra squadra riesce a fornire. Comunque i tre punti sono stati conquistati con pieno merito e tutto il resto lascia il tempo che trova».«Una stagione sicuramente positiva insieme a dei compagni di squadra di assoluta qualità. Dopo qualche settimana di assenza per infortunio sono rientrato in formazione e penso di aver recuperato bene: questo grazie anche ai compagni con i quali stiamo vivendo giornata dopo giornata una bella stagione sportiva».«Per ora pensiamo a cogliere risultati positivi affrontando ogni avversario nella maniera più idonea: il pensiero da domani è rivolto alla gara di domenica prossima quando al Comunale di Forano ospiteremo lo Sporting Genzano».