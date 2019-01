I COMMENTI

Stefano Scaricamazza, tecnico Valle del Tevere

IL TABELLINO

Almas Roma

Valle del Tevere

Arbitro

Reti

ALTRI RISULTATI, III DI RITORNO

CLASSIFICA

RIETI – La terza giornata di ritorno del campionato regionale di Eccellenza è oltremodo favorevole alla Valle del Tevere che s’impone per 3-0 sul campo dell’Almas Roma ed aumenta il proprio distacco in vetta al girone A dal momento che tra le dirette inseguitrici il Team Nuova Florida viene sconfitto dal Real Monterotondo e l’Astrea pareggia con il Campus Eur. Contro l’Almas, ultima in classifica, la formazione guidata da Stefano Scaricamazza potrebbe ottenere un risultato ancora più esteso se si considerano le numerose occasioni da gol create nel corso dei novanta minuti. Già nella fase iniziale dell’incontro Macrì e Mamarang mettono in difficoltà la retroguardia dei padroni di casa poi ci pensa Danieli al 30’ a battere Mennini dopo uno scambio con Jammeh. Al 5’ della ripresa raddoppia Manga con un tiro dalla sinistra ed al 45’ Giurato realizza il gol del 3-0 finale.«Abbiamo allungato il vantaggio in classifica e siamo contenti del nostro andamento. Non era facile venire a vincere su questo campo ma abbiamo affrontato la gara con la mentalità giusta e la dovuta concentrazione. Bene così».: Mennini, Gaffi, Boccadifuoco, Olivieri, Petrizza, Valentini, Odorisio, Cannillo, Fabiani, Vassallo, D’Avino. A disp. Facchini, Marchetti, Giulitti, Centrella, Garau, Mangione. All. Castellano: Aniello, Paletta, Grizzi, Fiorentini, Gomez, Giustini, Passiatore, Macrì, Mamarang, Danieli, Jammeh, Manga. A disp. De Vellis, Bianchi, Fiorentini, Galanti, Nardi, Hrustic, Lelli, Giurato, Pileri. All. Scaricamazza: Chirnoaga di Tivoli (De Simone di Roma1 e Peluso di Frosinone): 30’ pt Danieli, 5’ st Manga, 45’ st GiuratoAstrea-Campus Eur 2-2Atletico Vescovio-Civitavecchia 0-0Eretum Monterotondo-Unipomezia 0-1Montalto-Montespaccato 1-2Ronciglione United-Bricofer Casal Barriera 1-2Sporting Genzano-Villalba OM 2-2Team Nuova Florida-Real Monterotondo 2-3Valle del Tevere 44Astrea 39Team Nuova Florida 38Eretum Monterotondo, Real Monterotondo 34Unipomezia 32Campus Eur, Montespaccato 27Sporting Genzano 26Villalba OM 24Montalto, Bricofer Casal Barriera 21Atletico Vescovio 19Cynthia 17Ronciglione United 16Civitavecchia 11Almas Roma 10