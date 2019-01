LE ASPETTATIVE

Stefano Scaricamazza, tecnico Valle del Tevere

COSI' IN CAMPO

Almas Roma

Valle del Tevere

Arbitro

ALTRE GARE, III DI RITORNO

CLASSIFICA

RIETI – Nella terza giornata di ritorno del campionato regionale di Eccellenza la Valle del Tevere, prima in classifica nel girone A, affronterà domani in trasferta alle 15.00 l’Almas Roma. Si tratta della classica sfida tra la prima contro l’ultima in graduatoria ma il “tutto facile” nel calcio non esiste ed il tecnico Stefano Scaricamazza esorta i propri giocatori ad affrontare l’impegno con la massima concentrazione. All’andata, tra l’altro, i biancoblu sabini si portarono in vantaggio con una rete di Danieli ma nel finale vennero raggiunti dagli avversari che uscirono dal Comunale di Forano con un pareggio grazie al gol di Palmarucci. La conquista dei tre punti, fra l’altro, potrà contribuire ad alleviare la delusione patita mercoledì scorso dopo la sconfitta interna con il Cynthia che ha estromesso la Valle del Tevere dalla finale di Coppa Italia.«Sarà una gara assolutamente da non sottovalutare, una di quelle dove si ha tutto da perdere e poco da guadagnare. L’Almas è una società che può vantare un blasone storico importante che noi rispettiamo e che affronteremo con le dovute maniere. Non pensiamo più all’eliminazione dalla coppa: ci dispiace di non aver conquistato la finale ma le squadre forti voltano subito pagina e guardano con fiducia al futuro».: Mennini, Petrizza, Boccadifuoco, Marchetti, Bertini, Valentino, Goran, Odorisio, Fabiani, Vassallo, Cannillo. All. Castellano: Aniello, Paletta, Grizzi, Fiorentini, Bianchi, Nardi, Gomez, Macrì, Danieli, Jammeh, Manga. All. Scaricamazza: Chirnoaga di Tivoli (De Simone di Roma1 e Peluso di Frosinone)(alle 11)Astrea-Campus EurAtletico Vescovio-CivitavecchiaEretum Monterotondo-UnipomeziaMontalto-MontespaccatoRonciglione United-Bricofer Casal BarrieraSporting Genzano-Villalba OMTeam Nuova Florida-Real MonterotondoValle del Tevere 41Team Nuova Florida, Astrea 38Eretum Monterotondo 34Real Monterotondo 31Unipomezia 29Campus Eur 26Sporting Genzano 25Montespaccato 24Villalba OM 23Montalto 21Atletico Vescovio, Bricofer Casal Barriera 18Cynthia 17Ronciglione United 16Almas Roma, Civitavecchia 10