Stefano Scaricamazza, tecnico Valle del Tevere

Valle del Tevere

Cynthia

Arbitro

Rete:

Note

RIETI - RIETI - La Valle del Tevere perde in casa per 1-0 ad opera del Cynthia e sfuma il sogno dell'accesso alla finale di Coppa Italia di Eccellenza. Al Comunale di Forano va in scena sotto la pioggia la semifinale di ritorno ed il pronostico, alla vigilia, dava per favorita la squadra sabina che all'andata aveva pareggiato per 1-1 ma il verdetto del campo è stato completamente diverso.Il Cynthia passa in vantaggio dopo cinque minuti di gioco su una veloce azione di contropiede avviata da una respinta dei propri difensori su una punizione di Danieli: Silvagni parte in velocità palla al piede sulla fascia sinistra e serve sotto rete Di Mario che batte De Vellis e resterà questo il gol-partita. Al 31' il Cynhia reclama anche un calcio di rigore per una spinta in area su Silvagni ma l'arbitro lascia proseguire il gioco. La Valle del Tevere prova a reagire con un tentativo di Hrustic servito da Danieli al 32' ed un tiro di Paletta al 34' bloccato dal portiere avversario. Al 36' ed al 45' due incursioni di Macrì si concludono sul fondo.La ripresa vede i padroni di casa più decisi ed al 5' un bel tiro di Paletta su assist di Hrustic viene parato da Sciarra e dopo due minuti dalla parte opposta De Vellis si fa trovare pronto su una punizione dal limite dell'area di Scacchetti. Al 25' ancora Sciarra devia in angolo un tiro di potenza di Macrì ed al 41' è De Vellis a negare il raddoppio agli ospiti anticipando in uscita Mortaroli scattato in contropiede.«Un tiro degli avversari dopo cinque minuti ed un gol che ha deciso l'incontro: tanta sfortuna ed altrettanta delusione! Le occasioni le abbiamo create e ci dispiace molto per come è andata; potremmo parlarne a lungo ma alla fine resta il rammarico per non aver conquistato una finale che avevamo a portata di mano: peccato chiudere così questa competizione».: De Vellis 6.5, Paletta 6.5 (25'st Giurato ng), Grizzi 5.5, Mamarang 5.5, Bianchi 6, Nardi 5.5 (5'st Manga 5.5), Pileri 5.5 (37'st Benedetti ng), Hrustic 6 (10'st Jammeh 5.5), Danieli 6, Macrì 6.5, Passiatore 6.5. A disp. Aniello, Giustini, Galanti, Lelli, Delle Monache. All. Stefano Scaricamazza: Sciarra 6, Sistopaoli 6, De Angelis 6, Vartolo 6.5 (26'st De Gennaro ng), Di Mauro 6, Amico 6, Silvagni 6.5, Blandino 6, Di Mario 6.5 (39'st Paloni ng), Scacchetti 6 (20'st Mortaroli 6.5), Rocco 6. A disp. Orlandi, Moretta, Labagnara, Luoi, Dragonetti, Belardi. All. Fabio Panno: Andriambelo di Roma1 (Tartaglia di Ostia e Morlacchetti di Roma2)5' pt Di Mario: ammoniti Bianchi, Paletta, Nardi, Jammeh, Passiatore, Pileri, Benedetti, Di Mario, Scacchetti, Mortaroli, Amico; angoli: 6-0; spettatori: 150 circa