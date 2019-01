LE ASPETTATIVE

Stefano Scaricamazza, tecnico Valle del Tevere

COSI' IN CAMPO

Valle del Tevere

Cynthia

Arbitro

RIETI – Grande opportunità per la Valle del Tevere per ambire alla finale di Coppa Italia di Eccellenza. La formazione guidata da Stefano Scaricamazza affronterà infatti domani alle 14.30 al Comunale di Forano il Cynthia nella semifinale di ritorno e dopo il pareggio per 1-1 conseguito all’andata allo stadio di Genzano con il gol realizzato da Mamarang i biancoblù punteranno ad amministrare la gara nel modo più idoneo partendo indubbiamente con i favori del pronostico. In campionato le due formazioni, nel girone A, sono divise da ben 24 punti con la Valle che occupa il primo posto in classifica a quota 41 e gli avversari di domani al quart’ultimo posto con 17 punti. Anche domenica scorsa i risultati sono stati opposti: vittoria della Valle per 2-1 sull’Atletico Vescovio e sconfitta interna per 0-3 del Cynthia ad opera del Team Nuova Florida. Le uniche preoccupazioni per la formazione sabina sono rappresentate dall’assenza per squalifica di Fiorentini e Gomez e dai giocatori ammoniti che, in caso di un ulteriore cartellino giallo, sarebbero squalificati per l’eventuale finale: si tratta di Giustini, Mamarang, Grizzi, Macrì e Galanti.«Una gara importantissima che affronteremo con il piccolo vantaggio del risultato ottenuto all’andata ma non dovremo adagiarci su questa situazione. Si dovrà lottare con accortezza, intelligenza e determinazione: avremo l’opportunità di accedere alla prima finale di Coppa Italia della nostra storia e per la società ciò conta moltissimo».: De Vellis, Galanti, Grizzi, Hrustic, Giustini, Bianchi, Mamarang, Giurato, Danieli, Jammeh, Manga. All. Scaricamazza: Sciarra, De Gennaro, Sistopaoli, Vartolo, Di Mauro, Amico, Labagnara, Blandino, Di Mario, Scacchetti, Rocco. All. Panno: Andriambelo di Roma1 (Tartaglia di Ostia e Aiossa di Aprilia)