© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI – Nella seconda giornata di ritorno del campionato di Eccellenza la Valle del Tevere conferma di essere la formazione più temibile del girone A mantenendo in classifica tre lunghezze di vantaggio sulle quotate Astrea e Team Nuova Florida. La squadra guidata da Stefano Scaricamazza sta disputando il suo miglior campionato da quando è approdata nella massima categoria regionale ed i risultati fin qui ottenuti ne offrono una convincente dimostrazione. Ieri si è imposta per 2-1 sull’Atletico Vescovio con reti di Giuseppe Danieli e Igor Giurato. Abbiamo ascoltato a fine partita proprio Giurato, uno dei migliori realizzatori della squadra biancoblù.«Direi un successo meritato che poteva essere più ampio. Con tutto il rispetto per l’Atletico Vescovio, che ha disputato la sua onesta partita, abbiamo creato molte occasioni e potevamo ottenere un punteggio più esteso».«Gli avversari nella circostanza sono stati fortunati e bravi ad approfittare di un momento di rilassatezza eccessiva da parte nostra quando eravamo già sul 2-0. Può succedere, anche se la nostra esperienza c’insegna che non si deve mai abbassare la guardia, neanche contro avversari che in classifica sono molto indietro rispetto a noi».«Inutile nascondere che abbiamo provato un po’ di sofferenza ma dovevamo vincere e ci siamo riusciti: alla fine è questo che conta! Senza dimenticare che nessun avversario fa regali e tutti scendono in campo cercando un risultato positivo».«Conta moltissimo e di sicuro ce la metteremo tutta per disputare la finalissima. Siamo una squadra competitiva che può ben figurare sia in campionato che in coppa ed i risultati lo stanno dimostrando».«Sicuramente! Si può fare ancora meglio e tutti ne siamo consapevoli. La serietà e l’impegno dei nostri dirigenti si riflettono sul comportamento di tutti noi giocatori: crediamo nei nostri obiettivi e daremo il massimo per raggiungerli».