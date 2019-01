LA COPPA

RIETI - Nella diciannovesima giornata del campionato regionale di Eccellenza, seconda di ritorno, la Valle del Tevere batte per 2-1 l'Atletico Vescovio e si conferma al primo posto in classifica.La formazione guidata da Stefano Scaricamazza parte subito all'attacco e dopo un minuto Jammeh lascia partire un tiro-cross dalla destra che il portiere ospite devia in angolo. Dopo quattro minuti, dalla parte opposta, l'ex Bornigia impegna in una parata a terra Aniello su calcio di punizione ed al 13' ci riprovano i padroni di casa con un gran tiro dalla distanza di Fiorentini che Giombetti devia in calcio d'angolo. Al 33' azione in velocità condotta da Paletta e Fiorentini con un cross in area che nessuno riesce a deviare in rete; dopo tre minuti un tiro degli ospiti di Perozzi viene neutralizzato da Aniello. Al 37' la Valle del Tevere passa in vantaggio con una splendida deviazione sotto porta di Giurato su assist di Paletta.La ripresa vede ancora i biancoblù in attacco ed al 10' Santi devia in corner un tiro di Giurato servito da Jammeh; al 12' una conclusione da fuori area di Gomez viene parata in due tempi da Giombetti ed al 22' azione da applausi Jammeh-Gomez-Manga con assist perfetto per il bomber Danieli che realizza il gol del 2-0. Al 36' l'Atletico Vescovio accorcia le distanze con un gol di Dalla Palma e dopo tre minuti la Valle del Tevere usufruisce di un calcio di rigore per atterramento in area di Paletta: va sul dischetto Jammeh ma il tiro viene intercettato e respinto in due tempi dal portiere avversario. Non accade più nulla e finisce così 2-1 a favore dei padroni di casa.La Valle del Tevere tornerà in campo mercoledì 23 gennaio alle 14.30: al Comunale di Forano incontrerà il Cynthia nella gara di ritorno della semifinale di Coppa Italia. All'andata ci fu il pareggio per 1-1 con rete di Mamarang per i biancoblu sabini.«Una vittoria meritata che poteva essere ancora più larga considerando le numerose occasioni che abbiamo creato nel corso della gara. Tre punti importantisssimi per continuare il nostro cammino e la conferma di "saper vincere" in ogni competizione».: Aniello 6.5, Paletta 7, Grizzi 7, Fiorentini 7.5, Giustini 6.5, Bianchi 6.5, Giurato 7, Gomez 6.5, Danieli 7 (23' st Macrì ng), Jammeh 6.5 (39' st Hrustic ng), Manga 7. A disp. De Vellis, Nardi, Galanti, Lelli, Pileri, Mamarang, Benedetti. All. Scaricamazza: Giombetti 6, Chiovenda 5.5, Zappalà 5.5 (7' st Dalla Palma 6.5), Madonna 6, Santi 6.5, Sagnotti 5.5 (7' st Delli Muti 5), Giorgi 6, Ingrosso 5.5 (7' st Tucci 6), Amici 6, Bornigia 6 (30' st De Dominicis ng), Perozzi 5 (20' st Privitera ng). A disp. Frera, Tancredi, Nicoletta, Bernardi. All. Pansa: Fiore di Paola (Jorgji di Albano Laziale e Iacobucci di Ciampino): 37' pt Giurato, 22' st Danieli, 36' st Dalla Palma: ammoniti Madonna, Santi, Delli Muti, Amici, Giorgi; angoli: 8-3; spettatori: 100 ca.Astrea-Ronciglione United 2-1Campus Eur-Montalto 3-0Civitavecchia-Bricofer Casal Barriera (alle 14.30)Cynthia-Team Nuova Florida 0-3Real Monterotondo-Eretum Monterotondo 1-1Unipomezia-Sporting Genzano 1-1Villalba OM-Almas Roma 2-0Valle del Tevere 41Team Nuova Florida, Astrea 38Eretum Monterotondo 34Real Monterotondo 31Unipomezia 29Campus Eur 26Sporting Genzano 25Montespaccato 24Villalba OM 23Montalto 21Atletico Vescovio 18Cynthia, Bricofer Casal Barriera 17Ronciglione United 16Almas Roma 10Civitavecchia 9