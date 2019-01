LE ASPETTATIVE

Stefano Scaricamazza, tecnico Valle del Tevere

Valle del Tevere

Atletico Vescovio

Arbitro ALESSANDRO VALLOCCHIA

RIETI – Nella seconda giornata di ritorno del campionato regionale di Eccellenza la Valle del Tevere ospiterà domani alle 11 al comunale di Forano l’Atletico Vescovio con l’obiettivo di cogliere i tre punti e mantenere il primo posto in classifica. Il divario tra le due formazioni è di venti punti ed i biancoblu già all’andata si erano imposti per 4-0 con i gol realizzati da Giurato e Jammeh e la doppietta del bomber Danieli. Il tecnico Scaricamazza potrà contare domani sulla disponibilità dell’intera rosa giocatori.La Valle del Tevere scenderà di nuovo in campo al Comunale di Forano mercoledì 23 gennaio alle ore 14.30 nella gara di ritorno della semifinale di Coppa Italia contro il Cynthia. All’andata, sul campo di Genzano, era finita 1-1 con rete di Mamarang per i sabini.«L’Atletico Vescovio è una squadra che ogni anno si avvicina alla zona retrocessione ma che poi ha un grande spirito di reazione e trova le forze necessarie per scongiurare il pericolo. Un avversario da prendere con le molle, insomma, che dovremo affrontare con la testa giusta e l’opportuna cattiveria agonistica».: Aniello, Paletta, Grizzi, Fiorentini, Bianchi, Nardi, Gomez, Macrì, Danieli, Jammeh, Manga. All. Scaricamazza: Giombetti, Delli Muti, Moresi, Madonna, Ciampini, Giorgi, Perozzi, Gallani, Amici, Bornigia, Bernardi. All. Pansa: Fiore di Paola (Jorgji di Albano Laziale e Iacobucci di Ciampino)(ore 11)Astrea-RonciglioneCampus Eur-MontaltoCivitavecchia-Bricofer Casal Barriera (alle 14.30)Cynthia-Team Nuova FloridaReal Monterotondo-Eretum MonterotondoUnipomezia-Sporting GenzanoVillalba OM-Almas RomaValle del Tevere 38Astrea, Team Nuova Florida 35Eretum Monterotondo 33Real Monterotondo 30Unipomezia 28Montespaccato, Sporting Genzano 24Campus Eur 23Montalto 21Villalba OM 20Atletico Vescovio 18Cynthia, Bricofer Casal Barriera 17Ronciglione United 16Almas Roma 10Civitavecchia 9Undicesima presenza stagionale in Eccellenza per l’arbitro reatino Alessandro Vallocchia. Nel girone A dirigerà Unipomezia-Sporting Genzano coadiuvato da Gentilezza di Civitavecchia e Camilli di Roma1.