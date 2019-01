I COMMENTI

Stefano Scaricamazza, tecnico Valle del Tevere

IL TABELLINO

Bricofer Casal Barriera

Valle del Tevere

Arbitro

Reti

ALTRI RISULTATI, I DI RITORNO

CLASSIFICA

RIETI – La Valle del Tevere è un rullo compressore e nella prima giornata di ritorno non dà scampo alla Bricofer Casal Barriera imponendosi sul campo della squadra romana con un 5-1 che parla da solo e che permette ai biancoblù guidati da Stefano Scaricamazza di consolidare il primo posto nella classifica del girone A di Eccellenza.Nel corso del primo tempo non vanno a buon fine i tentativi a rete di Paletta e Gomez ed i padroni di casa riescono a portarsi in vantaggio dopo un quarto d’ora con Ciampini con un tiro dalla distanza che batte Aniello. Nella ripresa è tutt’altra musica ed arrivano i cinque gol della Valle: Danieli al 5’sigla il pari con un calcio di rigore concesso per atterramento in area di Macrì e Jammeh raddoppia al 14’ approfittando di un rimpallo dal limite. Al 20’ doppietta personale di Danieli su assist di Jammeh; al 37’ deviazione di testa di Manga su azione di calcio d’angolo ed in pieno recupero gol di sinistro di Giurato su passaggio di Paletta.«Una vittoria importantissima ed ampiamente meritata. Non era semplice rientrare in campo nella ripresa con l’ansia di dover recuperare il gol subìto nella prima parte della gara ma la grinta e la determinazione di tutti i giocatori ha portato ad una rimonta e ad un successo inequivocabile. Continuiamo la nostra strada senza calcoli sulle squadre avversarie e ci prepariamo subito alla gara successiva».: Beccaceci, Miccio, Cassetti, Ciampini, A.Lunghi, Matarazzo, Faccioli, Gerardo, Colapietro, Costantini, Gullotto. A disp. Ciurluini, Apostoli, Porzio, Misano, I.Lunghi, Amendola, Luzi, Valentini, Zanzucchi. All. Pandolfi: Aniello, Paletta, Grizzi, Fiorentini, Bianchi, Nardi, Macrì, Gomez, Danieli, Jammeh, Manga. A disp. De Vellis, Giustini, Mamarang, Galanti, Hrustic, Lelli, Benedetti, Giurato, Passiatore. All. Scaricamazza: Bosco di Ostia (Musumeci di Ciampino e Altobelli di Frosinone ): 16 ’pt Ciampini, 5’ st (rig.) e 20’ st Danieli, 14’ st Jammeh, 37’ st Manga, 46’ st GiuratoAlmas Roma-Unipomezia (alle 14.30)Atletico Vescovio-Villalba OM 0-1Eretum Monterotondo-Cynthia 5-3Montalto-Astrea 0-1Ronciglione United-Civitavecchia 1-1Sporting Genzano-Real Monterotondo 2-0Team Nuova Florida-Montespaccato 0-0Valle del Tevere 38Astrea, Team Nuova Florida 35Eretum Monterotondo 33Real Monterotondo 30Unipomezia 25Montespaccato, Sporting Genzano 24Campus Eur 23Montalto 21Villalba OM 20Atletico Vescovio 18Cynthia, Bricofer Casal Barriera 17Ronciglione United 16Almas Roma 10Civitavecchia 9