LE ASPETTATIVE

Stefano Scaricamazza, tecnico Valle del Tevere

COSI' IN CAMPO

Bricofer Casal Barriera

Valle del Tevere

Arbitro

ALTRE GARE, I DI RITORNO

CLASSIFICA

RIETI – Nella diciottesima giornata del campionato regionale di Eccellenza, prima del girone di ritorno, la Valle del Tevere affronterà in trasferta domani alle 11 la Bricofer Casal Barriera (all’andata finì 2-2 con reti per i biancoblù di Gomez e Danieli) con l’obiettivo di mantenere il primato in classifica conquistato nell’ultima giornata di andata. La formazione guidata da Stefano Scaricamazza ha confermato anche con il pareggio esterno di mercoledì scorso contro il Cynthia (1-1) nell’andata della semifinale di Coppa Italia di nutrire serie ambizioni di primato sia in campionato che in coppa: la gara di domani contro la Bricofer Casal Barriera non appare proibitiva, considerando che i biancoblù hanno fornito fuori casa le prestazioni migliori della stagione e la conquista dei tre punti sarebbe fondamentale per restare al comando del girone A, indipendentemente dai risultati delle altre concorrenti. Tutta la rosa giocatori sarà a disposizione.«Non dovremo farci ingannare dalla posizione in classifica degli avversari: sul proprio campo la Bricofer Casal Barriera è un ostacolo difficilissimo e ci sarà sicuramente battaglia, visto che cerca punti importanti per la salvezza. Dovremo concentrarci al massimo e fare molta attenzione».: Beccaceci, Miccio, Cassetti, Gerardo, Matarazzo, Lunghi, Gullotto, Ciampini, Colapietro, Costantini, Fichera. All. Pandolfi: Aniello, Paletta, Grizzi, Fiorentini, Bianchi, Nardi, Gomez, Macrì, Giurato, Jammeh, Manga. All. Scaricamazza: Bosco di Ostia (Musumeci di Ciampino e Altobelli di Frosinone)(ore 11)Almas Roma-Unipomezia (alle 14.30)Atletico Vescovio-Villalba OMEretum Monterotondo-CynthiaMontalto-AstreaRonciglione United-CivitavecchiaSporting Genzano-Real MonterotondoTeam Nuova Florida-MontespaccatoValle del Tevere 35Team Nuova Florida 34Astrea 32Eretum Monterotondo, Real Monterotondo 30Unipomezia 25Montespaccato, Campus Eur 23Montalto, Sporting Genzano 21Atletico Vescovio 18Cynthia, Bricofer Casal Barriera, Villalba OM 17Ronciglione United 15Almas Roma 10Civitavecchia 8