Stefano Scaricamazza, tecnico Valle del Tevere

Cynthia

Valle del Tevere

RIETI – Torna con un risultato positivo la Valle del Tevere dal campo di Genzano dove coglie un prezioso pareggio per 1-1 con il Cynthia nella gara di andata della semifinale di Coppa Italia di Eccellenza. Un punteggio che, in virtù del gol segnato in trasferta, permetterà alla formazione guidata da Stefano Scaricamazza di affrontare la partita di ritorno tra quindici giorni al Comunale di Forano con buone credenziali per accedere alla finale di coppa. Il Cynthia passa in vantaggio al 37’ del primo tempo con Scacchetti su una ribattuta a rete dopo un precedente calcio di punizione respinto dai difensori avversari ed al 38’ della ripresa arriva il gol del pareggio della Valle del Tevere realizzato da Mamarang su assist di Paletta. Da segnalare che cinque minuti prima del pareggio biancoblù Danieli aveva colpito la traversa.«Un bel pareggio che dovremo sfruttare nel migliore dei modi nella gara di ritorno. Partiremo con questo piccolo vantaggio ma non dovremo adagiarci sugli allori e bisognerà affrontare la prossima partita con la giusta concentrazione. Adesso ci prepariamo a due gare di campionato abbastanza impegnative e già da domani penseremo al da farsi».: Sciarra, Sistopaoli, Silvagni (27’ st Paloni), Vartolo (45’ Blandino), Di Mauro (41’ Mortaroli), Amico, Visconti (25’ Milano), De Gennaro, Di Mario, Scacchetti, Rocco. A disp. Orlandi, De Angelis, Lijoi, Dragonetti, Belardi. All. Fabio Panno: De Vellis, Paletta, Grizzi, Fiorentini (22’ st Giurato), Giustini, Nardi, Mamarang, Gomez, Danieli (36’ Hrustic), Jammeh (29’ Macrì), Manga. A disp. Aniello, Bianchi, Galanti, Lelli, Benedetti. All. Stefano Scaricamazza: Caruso di Viterbo (Martelluzzi di Frosinone e De Salazar di Roma1): 37’ pt Scacchetti, 28’ st Mamarang: ammoniti Gomez, Fiorentini, Mamarang, Vartolo, Paloni