LE ASPETTATIVE

Stefano Scaricamazza, tecnico Valle del Tevere

COSI' IN CAMPO

Cynthia

Valle del Tevere

Arbitro

RIETI – Il titolo di campione d’inverno conquistato domenica scorsa non appaga certo la Valle del Tevere che tornerà in campo domani alle 14.30 allo stadio Comunale di Genzano dove incontrerà il Cynthia nella gara di andata della semifinale di Coppa Italia. Il morale della formazione guidata da Stefano Scaricamazza è alle stelle e di sicuro punterà ad un risultato rassicurante in vista della partita di ritorno che si disputerà al Comunale di Forano mercoledì 23 gennaio. Il raggiungimento della finale di coppa e la conquista del trofeo rimane uno degli obiettivi di stagione della società biancoblù. L’ostacolo Cynthia non dovrebbe impensierire più di tanto Giurato e compagni ed i diciotto punti di differenza tra le due squadre nell’attuale classifica di campionato parlano chiaro: nell’incontro della dodicesima giornata la Valle del Tevere si era già imposta fuori casa con un netto 2-0.«Dobbiamo rimanere concentrati e non lasciarci prendere dal facile entusiasmo. Si tratta di una gara da affrontare con la massima attenzione ed altrettanta voglia di vincere: per il Cynthia, proprio per la sua posizione in classifica, l’obiettivo della Coppa Italia rappresenta il traguardo fondamentale della stagione e di sicuro non regalerà nulla. Teniamo ben presente che si tratta di un doppio confronto da gestire con cautela ed intelligenza».: Sciarra, De Gennaro, Sistopaoli, Vartolo, Paloni, Di Mauro, Visconti, Blandino, Di Mario, Scacchetti, Rocco. All. Mauro Giacomini: De Vellis, Galanti, Grizzi, Gomez, Bianchi, Nardi, Macrì, Hrustic, Giurato, Jammeh, Manga. All. Stefano Scaricamazza: Caruso di Viterbo (Martelluzzi di Frosinone e De Salazar di Roma1)