RIETI – Grande soddisfazione in casa della Valle del Tevere al termine del girone di andata del campionato regionale di Eccellenza: dopo 17 giornate la formazione biancoblu allenata da Stefano Scaricamazza occupa infatti da sola il primo posto nel girone A e si gode il primato dopo la vittoria conseguita ieri in trasferta contro il Civitavecchia.Abbiamo ascoltato il parere di Fabrizio Bianchi, difensore nato nel 1995 che si è confermato in questa prima fase della stagione come uno dei migliori giocatori della formazione sabina.«Direi importantissima, vista la posta in palio e la nostra voglia di conquistare la vetta della classifica».«Sì, da quando siamo in Eccellenza questo primato in solitaria non lo avevamo mai raggiunto e questa “prima volta” è oltremodo gradita!».«Sappiamo per esperienza che non è mai così e proprio incontrando le squadre in difficoltà a volte si rischia di rimediare brutte figure. Comunque avremmo meritato il vantaggio già nel primo tempo e lo 0-0 con cui siamo andati all’intervallo ci stava sicuramente stretto considerando le tante occasioni create dalla nostra squadra».«No, diciamo che è stato addirittura più equilibrato ed i nostri avversari hanno cercato di metterci in difficoltà ma siamo stati bravi a non perdere la concentrazione ed alla fine il risultato ci ha premiati».«Sofferenza relativa, visto che non ci siamo mai lasciati prendere dalla frenesia o dall’affanno. Quando poi è arrivato il gol di Tam Jammeh è stato un trionfo più che meritato».«Andremo a giocare la gara di andata della semifinale sul campo di Genzano contro il Cynthia: un campo che conosco molto bene e che nasconde delle insidie. Ma faremo di tutto per cogliere un risultato positivo in vista della gara di ritorno e qualificarci per la finale».