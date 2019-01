I COMMENTI

Stefano Scaricamazza, tecnico Valle del Tevere

IL TABELLINO

Civitavecchia

Valle del Tevere

Arbitro

Reti

ALTRI RISULTATI, XVII GIORNATA

CLASSIFICA

RIETI – La Valle del Tevere è campione d’inverno. Un gol di Jammeh al 43’ del secondo tempo regala la vittoria alla formazione guidata da Stefano Scaricamazza che sul campo di Allumiere sconfigge il Civitavecchia per 1-0 e chiude il girone di andata del campionato regionale di Eccellenza al primo posto della classifica. Il risultato è rimasto inchiodato sullo 0-0 per 88 minuti e nella fase finale dell’incontro la Valle del Tevere ha mostrato le cose migliori colpendo una traversa con Danieli e mettendo a segno a due minuti dal fischio finale il gol-vittoria.La Valle del Tevere tornerà in campo mercoledì 9 gennaio alle 14.30 allo stadio di Genzano per la gara di andata della semifinale di Coppa Italia contro il Cynthia.«Una bella soddisfazione che ci serve per continuare il campionato con ulteriore voglia di fare bene e di raggiungere i nostri obiettivi».: Tomarelli, Befani, Fatarella, Verdicchio, Petricca, Nuti, Filoia, Chirialetti, Moronti, M.Vittorini, C.Vittorini. A disp. Superchi, Iacomelli, Bellumore, Zaza, Marras, M.Vittorini, Cedeno, Belloni, Castellano. All. Marco Scorsini: Aniello, Paletta, Grizzi, Gomez, Bianchi, Passiatore (1’st Nardi), Macrì, Hrustic (5’st Danieli), Giurato (40’st Fiorentini), Jammeh, Manga. A disp. De Vellis, Giustini, Mamarang, Galanti, Benedetti, Lelli. All. Stefano Scaricamazza: Benestante di Aprilia (Pancani di Roma1 e Gamboni di Roma2 ): 43’ st JammehAlmas Roma-Real Monterotondo 0-1Atletico Vescovio-Unipomezia 0-1Bricofer Casal Barriera-Villalba OM 1-0Eretum Monterotondo-Montespaccato 4-2Ronciglione United-Montalto1-0Sporting Genzano-Cynthia 4-0Team Nuova Florida-Campus Eur 2-1Valle del Tevere 35Team Nuova Florida 34Astrea 32Eretum Monterotondo, Real Monterotondo 30Unipomezia 25Montespaccato, Campus Eur 23Montalto, Sporting Genzano 21Atletico Vescovio 18Cynthia, Bricofer Casal Barriera, Villalba OM 17Ronciglione United 15Almas Roma 10Civitavecchia 8