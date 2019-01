LE ASPETTATIVE

RIETI – Nella diciassettesima giornata del campionato regionale di Eccellenza, ultima del girone di andata, la Valle del Tevere ha la possibilità di laurearsi campione d’inverno se conquisterà domani pomeriggio la vittoria sul campo La Cavaccia di Allumiere dove incontrerà il Civitavecchia. L’Astrea, che al momento affianca i biancoblu a 32 punti, dovrà infatti osservare il turno di riposo (avrebbe dovuto incontrare il Città di Palombara, ritiratosi dal campionato) ed il Team Nuova Florida passerebbe comunque al secondo posto anche vincendo con il Campus Eur. L’impresa, dunque, è decisamente alla portata della formazione guidata da Stefano Scaricamazza, considerando tra l’altro che il Civitavecchia staziona all’ultimo posto nella classifica del girone A.«Durante la sosta ci siamo allenati scrupolosamente ed affronteremo domani la gara col Civitavecchia con molta accortezza. Non dobbiamo farci ingannare dall’attuale posizione in classifica della squadra avversaria che cercherà sicuramente di fare punti e vorrà risalire la china dopo il recente cambio di allenatore. Il Civitavecchia può vantare a livello regionale un blasone di tutto rispetto e farà di tutto per ritornare ad alti livelli. Sarà una partita importantissima per il vertice del girone A alla quale possiamo presentarci con l’intera rosa a disposizione, sicuri della nostra forza».: Tomarelli, Befani, Iacomelli, Mannozzi, Petricca, Borriello, Filoas, Verdicchio, Moronti, Nuti, Vittorini. All. Marco Scorsini: Aniello, Paletta, Grizzi, Fiorentini, Bianchi, Nardi, Gomez, Macrì, Danieli, Giurato, Passiatore. All. Stefano Scaricamazza: Benestante di Aprilia (Pancani di Roma1 e Gamboni di Roma2)(ore 11)Almas Roma-Real Monterotondo (alle 14.30)Atletico Vescovio-UnipomeziaBricofer Casal Barriera-Villalba OMEretum Monterotondo-MontespaccatoRonciglione United-MontaltoSporting Genzano-CynthiaTeam Nuova Florida-Campus EurValle del Tevere, Astrea 32 puntiTeam Nuova Florida 31Real Monterotondo, Eretum Monterotondo 27Montespaccato, Campus Eur 23Unipomezia 22Montalto 21Sporting Genzano, Atletico Vescovio 18Cynthia, Villalba OM 17Bricofer Casal Barriera 14Ronciglione United 12Almas Roma 10Civitavecchia 8