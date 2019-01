© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI – Nel girone A di Eccellenza la Valle del Tevere inizia il 2019 in testa alla classifica e conferma le ambizioni di primato anche e soprattutto per la seconda parte della stagione agonistica. Abbiamo ascoltato il parere del tecnico Stefano Scaricamazza, al timone dei biancoblù dal giorno della fondazione con l’inizio in Prima categoria ed i successivi passaggi in Promozione ed Eccellenza.«Senza alcun dubbio! Oggi condividiamo il primo posto in classifica e puntiamo a confermarlo anche dopo la gara di domenica prossima contro il Civitavecchia. Penso che i risultati ottenuti finora costituiscano la prova più evidente per esprimere un giudizio sulla nostra stagione».«E’ un’eventualità che ci auguriamo di concretizzare ma il campionato è ancora lungo e diverse squadre potrebbero dire la loro da quì a giugno».«L’Astrea sta dimostrando di avere un organico giocatori di assoluto livello ed i risultati sono evidenti, comunque non è la sola. A mio avviso Team Nuova Florida, Eretum Monterotondo e Real Monterotondo possono puntare anche loro al titolo, così come l’Unipomezia che al momento appare distaccata di qualche punto ma che ha le potenzialità per risalire ai vertici del nostro girone».«Un bel voto: senza esagerare e senza montarci la testa, penso che un 8 è ampiamente meritato. Voglio precisare comunque che questo voto deve essere considerato come uno stimolo per fare ancora meglio e non come un appagamento per quello che si è fatto».«Se a settembre ci avessero proposto l’attuale posizione in classifica l’avrei sottoscritta ad occhi chiusi. Il gruppo ha dimostrato anche in alcuni momenti difficili di essere unito e tutti insieme ne stiamo traendo belle soddisfazioni. Oltre al primo posto in campionato, siamo arrivati anche alla semifinale di Coppa Italia che disputeremo il 9 ed il 23 gennaio contro il Cynthia e di sicuro punteremo alla finale. Penso che il lavoro e l’impegno dei giocatori, dei dirigenti e dello staff tecnico stia dando ottimi risultati».«Il livello si è alzato e non esiste più una squadra “ammazza campionato” come sovente avveniva in precedenza. Questo ha reso ancora più interessante e viva la competizione e ogni domenica è una sfida per giocarsela con un numero maggiore di pretendenti al titolo. Il girone A secondo me è anche il più difficile e sarà una bella lotta con le rivali sopraindicate».«Un grazie per il loro comportamento, la serietà e l’impegno che hanno dimostrato in ogni momento della stagione e l’augurio per cogliere tutti insieme quei traguardi che ci siamo prefissati e che si potranno ottenere con la dedizione e la voglia di lottare di cui siamo sicuramente capaci. Buon Anno anche a tutti i nostri sostenitori, i collaboratori e gli addetti ai lavori che seguono il nostro sport».