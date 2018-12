I COMMENTI

Stefano Scaricamazza, tecnico Valle del Tevere

Simone Scaricamazza, tecnico Selci

RIETI - Al Comunale di Forano va in scena un incontro di allenamento tra la Valle del Tevere (Eccellenza) ed il Selci (Seconda categoria) allenate dai fratelli Scaricamazza, rispettivamente Stefano e Simone: inizialmente era stato programmato un triangolare ridotto poi ad una sola partita non avendo partecipato il Torrita Tiberina. Una gara amichevole in cui il divario tecnico tra le due squadre è evidente ed il risultato finale di 7-1 a favore della Valle del Tevere ne offre testimonianza; va comunque evidenziato l'impegno e la voglia di ben figurare del Selci che onora comunque l'incontro. A rotazione sono scesi in campo tutti i giocatori oggi a disposizione dei due tecnici: per la Valle del Tevere hanno segnato due reti ciacuno Danieli e Giurato ed una Jammeh, Manga e Mamarang. Il gol del Selci è stato realizzato da Prudenti.«Un buon allenamento che ci ha permesso di smaltire i carichi di lavoro accumulati negli ultimi tre/quattro giorni. Ci prepariamo adesso alla ripresa del campionato con tanta voglia di fare bene».«Abbiamo giocato contro una squadra di livello superiore facendo comunque una bella figura: l'impegno c'è stato ed i giocatori vanno elogiati. Adesso ci attende un proseguimento di campionato tosto ma avvincente dove tutto è possibile e dovremo dare il massimo».