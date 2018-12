I COMMENTI

Stefano Scaricamazza, tecnico Valle del Tevere

RIETI – Festeggiato il Natale con il primo posto in classifica, la Valle del Tevere tornerà in campo domani pomeriggio alle 14.30 al Comunale di Forano in un triangolare con due formazioni di Seconda categoria: il Selci ed il Torrita Tiberina. Per i biancoblu guidati da Stefano Scaricamazza si tratterà di un test d’allenamento abbinato alle sedute programmate in questo periodo di sosta del campionato: a rotazione scenderanno in campo tutti i componenti della rosa e per il tecnico ci sarà l’opportunità di verificare lo stato di forma di ciascun giocatore e di provare i vari schemi di gioco. Nella prima gara del 2019, ultima del girone di andata, la Valle del Tevere affronterà la trasferta in casa del Civitavecchia che attualmente non naviga certo in buone acque ed è il fanalino di coda del girone A.Una vittoria contro la formazione tirrenica permetterebbe a Danieli e compagni di ritrovarsi da soli in vetta alla classifica, visto che nella stessa giornata del 6 gennaio l’Astrea (oggi a pari punti con i sabini) dovrà osservare un turno di riposo in quanto la squadra avversaria che avrebbe dovuto incontrare (il Città di Palombara) si è ritirata dal campionato.Selci e Torrita Tiberina disputano entrambe il campionato di Seconda categoria in gironi diversi. Nel girone C il Selci (allenato da Simone Scaricamazza) occupa al momento la settima posizione in classifica con 20 punti mentre il Torrita Tiberina, nel girone E, si trova al nono posto con 16 punti.«Disputeremo questo triangolare per verificare soprattutto i carichi di lavoro di questi giorni e prepararci per gradi all’importantissimo appuntamento della gara col Civitavecchia: una gara che per noi sarà importantissima e che dovrà essere affrontata con molta cautela ma con altrettanta sicurezza».