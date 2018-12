© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI – La Valle del Tevere si presenta alla sosta natalizia con il morale alle stelle per il primato in classifica, sia pure in coabitazione con i ministeriali dell’Astrea, raggiunto al termine della sedicesima giornata di andata del campionato regionale di Eccellenza. La vittoria per 5-0 sul Ronciglione United porta anche la firma del bomber Giuseppe Danieli, autore ieri di una doppietta.«E’ così, e sono felicissimo di questo risultato. La Valle del Tevere ha dimostrato subito che la sconfitta in casa col Villalba di domenica scorsa era stato solo un episodio e che la nostra voglia di rivalsa immediata ha dato ieri i suoi frutti».«Sì, è vero: ho realizzato il mio gol numero 100 con la maglia della Valle del Tevere. Una soddisfazione grandissima di cui sono orgoglioso e fiero».«E’ stata un’ulteriore soddisfazione e dobbiamo dire che la partita col Ronciglione praticamente nel secondo tempo non ha avuto storia. Abbiamo vissuto una fase iniziale di studio ma dopo aver sbloccato il risultato siamo stati nettamente superiori per tutto il resto dell’incontro».«Sì, soprattutto alla luce di alcuni momenti difficili che abbiamo vissuto. Il gruppo tuttavia è sempre stato unito e oggi lo siamo ancora di più».«Avremo la concreta possibilità di mantenere da soli il primo posto: in caso di vittoria, infatti, potremmo restare in vetta solo noi considerando che l’Astrea non giocherà (avrebbe dovuto incontrare il Città di Palombara che si è ritirato dal campionato)».«Una Valle del Tevere che crede nelle sue potenzialità e possibilità, sia in campionato che in Coppa Italia!».