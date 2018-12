LE ASPETTATIVE

Stefano Scaricamazza, tecnico Valle del Tevere

COSI' IN CAMPO

Valle del Tevere

Ronciglione United

Arbitro

ALTRE GARE, XVI GIORNATA

CLASSIFICA

Arbitro ALESSANDRO VALLOCCHIA

RIETI – Nella sedicesima giornata di andata del campionato regionale di Eccellenza la Valle del Tevere affronterà domani alle 11 al Comunale di Forano il Ronciglione United. Per la formazione guidata da Stefano Scaricamazza si tratta della seconda gara consecutiva in casa e farà di tutto per riscattare la sconfitta di domenica scorsa con il Villalba: la vittoria per 2-0 conseguita a Genzano mercoledì nel recupero col Cynthia ha già cancellato quel passo falso ma nella gara di domani col Ronciglione ci sarà l’opportunità di mostrare al pubblico di Forano che si è trattato solo di un episodio. Il terzo posto in classifica potrebbe essere migliorato già da domani mattina in base al risultato che scaturirà dallo scontro diretto tra le due squadre (Astrea e Nuova Florida) che precedono la Valle del Tevere.«Una gara da affrontare nella maniera giusta per dare un senso e un seguito alla vittoria di mercoledì contro il Cynthia. Il risultato a nostro favore potrebbe incidere sul vertice della classifica in base a come finirà Astrea-Team Nuova Florida ma dobbiamo pensare solo alla nostra partita e successivamente a tutto il resto».: Aniello, Paletta, Galanti, Passiatore, Bianchi, Nardi, Gomez, Jammeh, Danieli, Giurato, Grizzi. All. Scaricamazza: Peri, Oliva, Palombi, Valentini, Di Gioacchino, Verzari, Soccorsi, Cesarini, Moretti, Greco, Lo Bue. All. Oroni: Aronne di Roma1(Petrini di Roma2 e D’Ottavio di Roma2)(ore 11)Astrea-Team Nuova FloridaCampus Eur-Eretum MonterotondoCynthia- Almas RomaMontespaccato-Sporting GenzanoReal Monterotondo-Atletico VescovioUnipomezia-Bricofer Casal BarrieraVillalba OM-CivitavecchiaAstrea 31Team Nuova Florida 30Valle del Tevere 29Eretum Monterotondo 27Real Monterotondo 24Montalto, Sporting Genzano 21Montespaccato 20Unipomezia 19Atletico Vescovio 18Campus Eur 17Cynthia 16Ronciglione United 15Villalba OM, Bricofer Casal Barriera 14Almas Roma 9Civitavecchia 8E’ affidata ad Alessandro Vallocchia la partita più importante del girone A di Eccellenza. Il direttore di gara reatino, alla sua decima designazione stagionale nel massimo campionato regionale, arbitrerà infatti Astrea-Team Nuova Florida, rispettivamente al primo ed al secondo posto in classifica distanziate di un solo punto. Sarà coadiuvato da Gookooluc di Civitavecchia e Serra di Tivoli.