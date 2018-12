LE ASPETTATIVE

Stefano Scaricamazza, tecnico Valle del Tevere

COSI' IN CAMPO

Cynthia

Valle del Tevere

Arbitro

CLASSIFICA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI – Il girone A di Eccellenza, salvo imprevisti, tornerà da domani alla normalità con i recuperi delle due gare della dodicesima giornata di andata non disputate a suo tempo per impraticabilità di campo. Alle 14.30 andranno infatti in scena Team Nuova Florida-Eretum Monterotondo e Cynthia-Valle del Tevere.Per i biancoblù sabini ci sarà l’occasione per riscattare immediatamente la prima sconfitta della stagione maturata domenica scorsa con il Villalba e la conquista dei tre punti potrebbe rilanciare la formazione guidata da Stefano Scaricamazza verso le posizioni di alta classifica, considerando che nell’ultimo turno hanno accusato battute a vuoto anche le squadre che la precedevano.Ricordiamo che proprio col Cynthia la Valle del Tevere s’incontrerà nella semifinale di Coppa Italia: gara di andata mercoledì 9 gennaio a Genzano, ritorno mercoledì 23 gennaio a Forano.«Un recupero che giunge al momento opportuno e che ci servirà per riacquistare quella concentrazione che è venuta meno nella sconfitta di domenica scorsa col Villalba. Sappiamo che questa gara con il Cynthia nasconde delle insidie e va affrontata con la grinta e la determinazione che hanno accompagnato precedentemente ogni nostra prestazione. Riprendiamoci i punti persi domenica e andiamo avanti senza inutili ripensamenti».: Sciarra, Silvagni, Sistopaoli, Blandino, Di Mauro, Amico, Visconti, De Gennato, Di Mario, Scacchetti, Milano. All. Simone Rughetti: Aniello, Paletta, Grizzi, Bianchi, Fiorentini, Nardi, Gomez, Jammeh, Danieli, Macrì, Passiatore. All. Stefano Scaricamazza: Ferrara di Roma2 (Mancuso di Roma1 e Passero di Roma1)Astrea 31Team Nuova Florida (*), Eretum Monterotondo (*) 27Valle del Tevere (*) 26Real Monterotondo 24Montalto, Sporting Genzano 21Montespaccato 20Unipomezia 19Atletico Vescovio 18Campus Eur 17Cynthia (*) 16Ronciglione United 15Villalba OM, Bricofer Casal Barriera 14Almas Roma 9Civitavecchia 8(*) una gara in meno che si recupererà domani