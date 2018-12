I COMMENTI

Stefano Scaricamazza, tecnico Valle del Tevere

IL TABELLINO

ALTRI RISULTATI, XV GIORNATA

CLASSIFICA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Nella quindicesima giornata di andata del campionato regionale di Eccellenza battuta d'arresto della Valle del Tevere che viene sconfitta in casa per 1-0 ad opera del Villalba con un gol realizzato al 15' del secondo tempo da Federico Giulitti (ex La Sabina dei tempi d'oro).Al Comunale di Forano va in scena una gara tutt'altro che entusiasmante caratterizzata soprattutto da ripetute perdite di tempo; all'inizio la Valle del Tevere appare più intraprendente ed al 5' Macrì lascia partire dal limite dell'area un gran tiro sul quale compie una prodezza il portiere ospite Nasti che devia il pallone in calcio d'angolo. Replica il Villalba al 15' con una punizione di Matteo Valentini deviata verso la porta di Aniello da un colpo di testa di Scotto ma il pallone termina in angolo. Al 30' un cross dalla fascia destra di Gomez viene raccolto dalla parte opposta da Manga che indirizza il tiro a lato della porta. Al 36' viene concessa ai padroni di casa una punizione dal limite dell'area per un fallo di Langiotti su Gomez ma il tiro di Macrì viene ribattuto dalla barriera e sulla successiva conclusione di Giurato si fa trovare pronto Nasti.Lo stesso portiere si ripete al 2' della ripresa su una nuova conclusione in corsa di Macrì ed un minuto dopo termina alto dalla parte opposta un tiro di Rossi. Al 15' arriva il gol-partita: Fagioli, ex di turno, supera in dribbling un difensore e serve alla perfezione Giulitti che sotto rete non sbaglia e batte Aniello con un tocco a fil di palo. Prova a reagire la Valle del Tevere ma non si concretizzano i tentativi di Macrì al 17', di Fiorentini al 23' e di Danieli al 25'. L'ultima incursione è di Jammeh al 45' ma Nasti blocca con sicurezza il tiro del centrocampista biancoblu.La Valle del Tevere tornerà in campo a Genzano mercoledì prossimo alle 14.30 nella gara di recupero con il Cynthia.«Una sconfitta inaspettata ma che appare meritata, visto l'approccio alla gara completamente sbagliato da parte nostra. Abbiamo affrontato l'incontro con superficialità e leggerezza, con un atteggiamento sbagliato che ha portato a questa battuta d'arresto dopo una lunga striscia positiva. Dovremo rifarci subito, già dalla gara col Cynthia di mercoledì prossimo».Valle del Tevere: Aniello 6, Paletta 6, Grizzi 5.5, Fiorentini 5.5, Bianchi 5.5, Nardi 5.5, Macrì 5.5, Gomez 6, Giurato 5 (13'st Danieli 5.5), Jammeh 5.5, Manga 6. A disp. De Vellis, Giustini, Galanti, Pileri, Hrustic, Lelli, Benedetti, Mamarang. All. Stefano ScaricamazzaVillalba OM: Nasti 7, Raho 5.5, Langiotti 5.5, Scotto Di Clemente 6.5, M.Valentini 5.5 (34'st Loreti ng), Ranieri 5.5, Bari 6.5, Rossi 5 (34'st L.Valentini ng), Giulitti 7 (42'st Pulci ng), Zanoletti 5.5, Fagioli 6.5. A disp. Pagella, De Bonis, Coccia, Naplone, Scattoni, Taverna. All. Diego LeoneArbitro: Pica di Roma1 (Risa di Roma2 e Cavuti di Roma2)Reti: 15' st GiulittiNote: ammoniti Scotto, Langiotti, Nasti, Fagioli; angoli: 8-2; spettatori: 100 circaAlmas Roma-Montespaccato (alle 14.30)Atletico Vescovio-Cynthia 4-1Bricofer Casal Barriera-Real Monterotondo 2-0Civitavecchia-Unipomezia (alle 14.30)Eretum Monterotondo-Astrea 2-1Sporting Genzano-Campus Eur 4-3Team Nuova Florida-Montalto 0-0Astrea 31Team Nuova Florida (*), Eretum Monterotondo (*) 27Valle del Tevere (*) 26Real Monterotondo 24Montalto, Sporting Genzano 21Atletico Vescovio 18Montespaccato, Campus Eur 17Unipomezia, Cynthia (*) 16Ronciglione United 15Villalba OM, Bricofer Casal Barriera 14Almas Roma 9Civitavecchia 8(*) una gara da recuperare