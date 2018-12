LE ASPETTATIVE

Stefano Scaricamazza, tecnico Valle del Tevere

COSI' IN CAMPO

Valle del Tevere

Villalba OM

Arbitro

ALTRE GARE, XV GIORNATA

CLASSIFICA

RIETI – Nella quindicesima giornata di andata del campionato di Eccellenza la Valle del Tevere affronterà domani alle 11 al Comunale di Forano il Villalba. La formazione guidata da Stefano Scaricamazza, unica imbattuta dei due gironi del massimo campionato regionale, viene da tre vittorie consecutive ottenute contro avversari di tutto rispetto come Montespaccato, Real Monterotondo Scalo e Unipomezia e si è qualificata per la semifinale di Coppa Italia battendo nei quarti la Boreale Don Orione sia in casa che fuori.Un ruolino di marcia, insomma, che colloca sotto i migliori auspici l’incontro di domani contro un Villalba che all’inizio di stagione era partito bene ma che successivamente ha accusato varie battute a vuoto e si ritrova attualmente al terz’ultimo posto in classifica insieme al Bricofer Casal Barriera. I biancoblu recupereranno mercoledì 19 dicembre alle 14.30 la gara della dodicesima giornata col Cynthia rinviata a suo tempo per l’impraticabilità del campo di Genzano: un risulto positivo potrebbe lanciare la formazione sabina verso la vetta del girone A.Proprio col Cynthia, guarda caso, la Valle del Tevere s’incontrerà nella semifinale di Coppa Italia: dal sorteggio effettuato ieri pomeriggio nella sede del comitato regionale Figc è infatti scaturito questo accoppiamento (gara di andata mercoledì 9 gennaio a Genzano, ritorno mercoledì 23 gennaio a Forano).Nel frattempo la rosa-giocatori della prima squadra è stata sfoltita: dopo le partenze di Fusaroli, Gallacio e Renelli è andato via anche il difensore Mattia Nocelli (approdato in Seconda categoria al Selci allenato da Simone Scaricamazza, fratello del tecnico della Valle del Tevere). E’stato comunque rinforzato il reparto difensivo con l’arrivo di Edoardo Giustini (nato nel 1994) proveniente dallo SFF Atletico.«Con il Villalba dobbiamo vincere, anche se incontreremo una squadra che ha riacquistato entusiasmo con l’arrivo del nuovo tecnico Diego Leone e che proprio fuori casa ha mostrato le cose migliori. Le prossime tre partite saranno fondamentali per affrontare la sosta natalizia con la dovuta tranquillità e lavorare con la mentalità giusta».: Aniello, Paletta, Grizzi, Bianchi, Fiorentini, Nardi, Gomez, Jammeh, Danieli, Macrì, Passiatore. All. Stefano Scaricamazza: Nasti, L.Valentini, Langiotti, Scotto, M.Valentini, Ranieri, Bari, Loreti, Onorati, Zanoletti, Fagioli. All. Diego Leone: Pica di Roma1 (Risa di Roma2 e Cavuti di Roma2)(ore 11)Almas Roma-Montespaccato (alle 14.30)Atletico Vescovio-CynthiaBricofer Casal Barriera-Real MonterotondoCivitavecchia-Unipomezia (alle 14.30)Eretum Monterotondo-AstreaSporting Genzano-Campus EurTeam Nuova Florida-MontaltoAstrea 31Team Nuova Florida (*),Valle del Tevere (*) 26Eretum Monterotondo (*), Real Monterotondo 24Montalto 20Sporting Genzano 18Montespaccato, Campus Eur 17Unipomezia, Cynthia (*)16Atletico Vescovio 15Ronciglione United 12Bricofer Casal Barriera, Villalba OM 11Almas Roma 9Civitavecchia 8(*) una gara da recuperare