RIETI - La bella vittoria ottenuta ieri in trasferta dalla Valle del Tevere contro l’Unipomezia permette alla formazione guidata da Stefano Scaricamazza di confermarsi al secondo posto in classifica (alla pari delle due squadre di Monterotondo) e di poter anche migliorare l’attuale punteggio dopo la gara di recupero col Cynthia che si disputerà mercoledì 19 dicembre. Ricordiamo che tuttora la Valle del Tevere è l’unica squadra imbattuta nei due gironi dell’Eccellenza laziale. Sulla gara di ieri abbiamo ascoltato il parere del difensore Francesco Nardi.«Abbiamo fornito un’ottima prestazione: l’avversario non era da sottovalutare e nel prosieguo del campionato potrà recitare un ruolo importante ma ieri noi abbiamo dimostrato di essere sicuramente superiori».«I risultati parlano chiaro ed è indiscutibile il fatto che fuori casa non abbiamo mai sbagliato l’impostazione della gara e i risultati l’hanno sempre confermato. C’è da dire che ultimamente abbiamo cominciato a vincere anche sul nostro campo di Forano…».«E’ merito di tutti, sia di chi ha giocato dall’inizio che di chi è subentrato nel corso della gara. Voglio fare i complimenti all’intero gruppo per come è stato gestito l’incontro e per la prestazione di ognuno».«Adesso sto bene e sono rientrato in squadra dopo qualche mese di sofferenza. Di sicuro voglio offrire il meglio da qui alla fine della stagione e contribuire al buon andamento della squadra».«Senza alcun dubbio. Ci prepariamo di partita in partita ed il nostro pensiero da oggi è rivolto al prossimo incontro col Villalba. Per noi ogni domenica è una finale e questo è l’intento che porteremo avanti fino a maggio. Poi sarà il campo a dare il responso finale ma di sicuro ce la metteremo tutta per centrare ogni obiettivo».