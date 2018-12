I COMMENTI

Stefano Scaricamazza, tecnico Valle del Tevere

RIETI – Trasferta positiva in quel di Pomezia per la Valle del Tevere nella quattordicesima giornata di andata del campionato regionale di Eccellenza. La formazione guidata da Stefano Scaricamazza espugna per 2-0 il campo dell’Unipomezia e conserva il secondo posto in classifica insieme a Real Monterotondo ed Eretum Monterotondo: un secondo posto che potrebbe conquistare in solitaria dopo il recupero della gara col Cynthia che si disputerà mercoledì 19 dicembre. Oggi i biancoblu hanno dato vita ad una grande prestazione: ad un primo tempo abbastanza equilibrato in cui vanno segnalate le occasioni capitate sui piedi di Jammeh al 20’ e di Fiorentini al 30’, è seguìta una ripresa in cui la formazione sabina è salita in cattedra realizzando due reti: al 15’ con un gran tiro di Jammeh su assist di Macrì ed al 35’ con Danieli dopo uno scambio con lo stesso Macrì.«Una grande prestazione offerta dai nostri giocatori che hanno mostrato intelligenza, personalità e qualità di gioco. Giocavamo contro una squadra che possiede comunque buone doti tecniche e che può aspirare all’alta classifica ma oggi abbiamo mostrato superiorità meritando senza ombra di dubbio la vittoria».: Esposito, Franceschi, Ilari, Casciotti, Faraiorni, Ramceski, Porzi, Ventura, Ciaramelletti, Regis, Spinola. A disp. Gallo, Diana, Matarazzo, Delgado, Garin, Di Mario, Cotta, Morelli, Valle. All. Grossi: Aniello, Paletta, Grizzi, Fiorentini, Bianchi (10’ pt Manga), Nardi, Macrì (39’ st Hrustic), Gomez, Giurato (20’ st Danieli), Jammeh (40’st Mamarang), Passiatore. A disp. De Vellis, Nocelli, Galanti, Lelli, Benedetti. A disp. All. Stefano Scaricamazza: Ravaioli di Tivoli (Elisino di Ostia e Camilli di Roma1)15’ st Jammeh, 35’ st DanieliAstrea-Sporting Genzano 2-0Campus Eur-Almas Roma 2-1Città di Palombara-Team Nuova Florida 0-6Cynthia-Bricofer Casal Barriera 2-0Montalto-Eretum Monterotondo 0-3Montespaccato-Atletico Vescovio 0-1Real Monterotondo-Civitavecchia 3-0Ronciglione United-Villalba OM 1-1Astrea 31Valle del Tevere (*), Eretum Monterotondo (*), Real Monterotondo 27Team Nuova Florida (**)26Sporting Genzano 21Montespaccato, Montalto 20Unipomezia, Cynthia (*)19Campus Eur 17Atletico Vescovio 15Bricofer Casal Barriera 14Ronciglione United, Almas Roma (*), Villalba OM 12Città di Palombara 11Civitavecchia 8(*) una gara da recuperare(**) due gare da recuperare