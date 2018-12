I COMMENTI

Stefano Scaricamazza, tecnico Valle del Tevere

Maurizio De Mattia, tecnico Boreale Don Orione

IL TABELLINO

Valle del Tevere

Boreale Don Orione

Arbitro:

Reti

Note

RIETI - La Valle del Tevere accede alle semifinali di Coppa Italia di Eccellenza battendo per 4-3 al Comunale di Forano la Boreale Don Orione nella gara di ritorno dei quarti di finale. La formazione guidata da Stefano Scaricamazza, forte del risultato positivo conseguito all'andata (vittoria per 2-0 con doppietta di Giurato), s'impone sui romani allenati da Maurizio De Mattia (per lui un ritorno a Forano dopo i tempi della Pro Calcio Sabina di Fernando Nesta) mostrando un'indiscutibile superiorità e già alla fine del primo tempo si ritrova in vantaggio di due reti. I biancoblu si rendono subito pericolosi ed al 5' Hrustic effettua un pregevole assist per Macrì il cui tiro sfiora la base del palo. Al 7' ci riprova Nocelli con una conclusione di potenza deviata in angolo da Zonfrilli, ex di turno. Al 13' grossa occasione per gli ospiti quando De Marco approfitta di un errore difensivo degli avversari e scatta in solitaria in avanti ma il pallone sfiora il montante della porta difesa da De Vellis e termina sul fondo. Al 16' una punizione di Danieli sfiora la traversa ed al 20' Zonfrilli devia in angolo un tiro di Mamarang servito in velocità da Nocelli. Al 27' la Valle del Tevere passa in vantaggio: Danieli si destreggia in area e serve Macrì che realizza con un rasoterra angolato. Ancora Danieli ci riprova al 29' ed al 35' e contribuisce all'azione del raddoppio dei padroni di casa al 40' quando riceve il pallone da Nocelli e lo smista verso Mamarang che batte Zonfrilli con una girata perfetta. Il doppio vantaggio permette alla Valle del Tevere di affrontare la ripresa con tranquillità ma non demorde ed al 9' una triangolazione Hrustic-Mamarang-Gomez si conclude con un gran tiro di quest'ultimo ribattuto in angolo da un difensore avversario. Zonfrilli torna protagonista bloccando i tiri di Gomez al 13' e di Nocelli al 20' ma nulla può al 21' su una conclusione di Manga. Danieli impegna ancora l'estremo difensore ospite al 25' e un minuto dopo la Boreale accorcia le distanze con un calcio di rigore di De Marco, concesso per un atterramento in area di Ricci da parte di Mamarang. Le emozioni comunque continuano ed al 30' è proprio Mamarang a realizzare la doppietta personale su assist di Benedetti; replicano gli avversari che si portano sul 4-2 al 35' con Nicoli e sul 4-3 al 44' con la seconda rete personale di De Marco.«Una vittoria meritata che ci procura grande soddisfazione in attesa di conoscere l'avversaria della semifinale. Arriviamo a questa fase della qualificazione con l'intento di giocarcela fino in fondo, come già avvenuto in altre due occasioni».«Hanno vinto i più bravi. Da parte nostra c'è stata un'onesta prestazione contro una squadra composta da giocatori di assoluto livello che potrebbero ben figurare nel campionato di serie D».: De Vellis 6.5, Nocelli 6.5, Grizzi 6.5, Gomez 7.5 (15'st Benedetti 6.5), Bianchi 6.5 (10'st Paletta 6.5), Nardi 7, Mamarang 7.5, Hrustic 7, Danieli 7, Macri 7 (28 st Lelli 6.5), Manga 7. A disp. Aniello, Pileri, Fiorentini, Jammeh, Galanti, Giurato. All. Stefano Scaricamazza: Zonfrilli 6.5, Fogli 5 (19'st Polito 5), Buccioni 5 (15'st Centrella 5), Barbetti 6, Gianotti 5.5, Terribili 5.5, Ricci 5.5, Di Cori 5, Belli 5.5, De Marco 6.5, Messina 5 (1'st Nicoli 6)A disp. Cerreti, Mastrandrea, Campi, Cesaro. All. Maurizio De MattiaLupoli di Latina (Santostefano di Viterbo e Tartaglia di Ostia): 27' pt Macrì, 40' pt e 30' st Mamarang, 21' st Manga, 26' st rig. e 44' st De Marco, 35' st Nicoli: ammmoniti Gomez, Grizzi, Fogli, Ricci, De Marco; angoli: 5-3; spettatori: 90 ca.