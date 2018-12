LE ASPETTATIVE

Stefano Scaricamazza, tecnico Valle del Tevere

COSI' IN CAMPO

Valle del Tevere

Boreale Don Orione

Arbitro

RIETI – La Valle del Tevere tornerà in campo domani alle 14.30 al Comunale di Forano nella gara di ritorno dei quarti di finale di Coppa Italia di Eccellenza. Avversaria di turno sarà la Boreale Don Orione allenata da Maurizio De Mattia (già alla guida della Pro Calcio Sabina presieduta da Fernando Nesta): all’andata i biancoblu sabini si sono imposti per 2-0 con doppietta di Igor Giurato, un risultato sicuramente positivo per aspirare alla semifinale. Umori opposti tra le due contendenti: in campionato la Valle del Tevere è al secondo posto nel girone A con 24 punti mentre la Boreale, nel girone B, si ritrova in zona retrocessione con soli 14 punti ed al terz’ultimo posto. Domenica scorsa i sabini hanno battuto per 3-0 il Real Monterotondo Scalo mentre i romani sono stati sconfitti in casa per 1-0 dall’Ottavia.«Partiamo col vantaggio della gara precedente ma non dobbiamo pensare che sia già tutto fatto per la qualificazione. Dovremo affrontare la gara concentrati e attenti: abbiamo una rosa giocatori composta da tutti titolari e chiunque scenderà in campo dovrà dare il massimo».: De Vellis, Galanti, Nocelli, Gomez, Bianchi, Mamarang, Macrì, Jammeh, Giurato, Hrustic, Manga. All. Scaricamazza: Zonfrilli, Leonardi, Buccioni, Barbetti, Gianotti, Terribili, Cesaro, Mastrandrea, Campi, De Marco, De Cubellis. All. De Mattia: Lupoli di Latina (Santostefano di Viterbo e Di Giacomo di Tivoli)