I COMMENTI

Stefano Scaricamazza, tecnico Valle del Tevere

IL TABELLINO

Valle del Tevere

Real Monterotondo

Arbitro

Reti

Note

ALTRI RISULTATI, XIII GIORNATA

CLASSIFICA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Nella tredicesima giornata di andata del campionato regionale di Eccellenza la Valle del Tevere batte per 3-0 il Real Monterotondo al termine di una gara giocata a grande ritmo e ricca di episodi: una prestazione che conferma l'ottimo stato di forma dei giocatori guidati da Stefano Scaricamazza e le fondate ambizioni di questa squadra, unica imbattuta nei due gironi di Eccellenza.Dopo dieci minuti di gioco i biancoblù passano in vantaggio: dalla fascia sinistra Jammeh, migliore in campo, serve un pallone d'oro a Gomez che batte Santi con un tiro in diagonale che scatena l'entusiasmo del pubblico. Il Real Monterotondo conquista in rapida successione tre calci di punizione: al 12' Lupi conclude alto, al 21' Lalli si vede respingere il tiro dalla barriera ed al 24' ancora Lupi calcia bene ma il gioco viene interrotto per una posizione di fuori gioco di Sofia. Applausi per Paletta al 28' per un gran tiro al volo su passaggio di Manga e lo stesso Paletta al 36' salva in angolo su un'incursione di Nardecchia. Finale di primo tempo con la Valle del Tevere che preme: al 44' azione volante Manga-Jammeh-Macrì e pallone di poco a lato ed al 45' Macrì serve Giurato il cui tiro lambisce la traversa.La ripresa conferma che i padroni di casa meritano il vantaggio mentre cresce il nervosismo tra gli ospiti: ne fà le spese il capitano Albanesi che al 20' viene espulso per doppia ammonizione. Al 23' i padroni di casa hanno l'opportunità di raddoppiare con un rigore concesso per atterramento in area di Paletta ad opera di Giuliani: va sul dischetto il capitano Fiorentini ma il pallone termina a lato! Ci pensa comunque Jammeh a ravvivare l'entusiasmo quando al 30' devia di testa in rete un assist di Macrì ed al 36' Danieli consacra la vittoria realizzando il gol del definitivo 3-0 su cross in area di Renelli.«Una vittoria importante in uno scontro diretto con un avversario che ha comunque mostrato di avere qualità. Una gara eccezionale interpretata da tutti in modo fantastico: unica pecca...il rigore non realizzato da Fiorentini...».: Aniello 6.5, Paletta 7.5, Grizzi 6.5, Fiorentini 6.5, Bianchi 6.5, Passiatore 8, Macrì 6.5 (43' st Mamarang ng), Gomez 7.5 (45'st Benedetti ng), Giurato 6.5 (25' st Danieli 7), Jammeh 9 (39' st Hrustic ng), Manga 6.5 (1' st Renelli). A disp. De Vellis, Nardi, Galanti, Nocelli. All. Stefano Scaricamazza: Santi 5, Francisci 5 (1' st Bostan 5), Giuliani 5, Politanò 6, Albanesi 4, Lalli 5.5, Sofia 5 (12' st Passeri 5), Abbandanza 6 (35' st De Dominicis ng), Nardecchia 5.5 (25' st Pascu ng), Collacchi 6.5, Lupi 6 (20' st Fioruccci 5). A disp. Sbraga, Marini, Menicucci, Palma. All. David Centioni: Di Palma di Cassino (Gookooluk di Civitavecchia e Gentilezza di Civitavecchia): 10' pt Gomez, 30' st Jammeh, 36' st Danieli: espulso al 20' st per doppia ammonizione Albanesi; ammoniti Paletta, Gomez, Lupi, Albanesi, Abbondanza, Bostan, Giuliani. Al 23' st Fiorentini sbaglia un calcio di rigore; angoli: 2-1; spettatori: 200 ca.Almas Roma-Astrea (alle 14.30)Atletico Vescovio-Campus Eur 3-1Bricofer Casal Barriera-Montespaccato 2-1Civitavecchia-Cynthia (alle 14.30)Eretum Monterotondo-Città di Palombara 4-1Sporting Genzano-Montalto 0-0Team Nuova Florida-Ronciglione United 4-0Villalba OM-Unipomezia 0-3Astrea 25 puntiValle del Tevere*, Real Monterotondo, Eretum Monterotondo 24Team Nuova Florida 23Sporting Genzano 21Montespaccato, Montalto 20Unipomezia 19Cynthia 15*Campus Eur, Bricofer Casal Barriera 14Atletico Vescovio, Almas Roma 12Città di Palombara, Villalba OM, Ronciglione United 11Civitavecchia 7* una gara da recuperare