LE ASPETTATIVE

Stefano Scaricamazza, tecnico Valle del Tevere

Alessio Bianchi, direttore sportivo Valle del Tevere

COSI' IN CAMPO

Cynthia

Valle del Tevere

Arbitro

ALTRE GARE, XII GIORNATA

CLASSIFICA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI – Nella dodicesima giornata di andata del campionato regionale di Eccellenza la Valle del Tevere affronterà domani alle 11 allo stadio comunale di Genzano il Cynthia. Una gara non facile ma c’è da dire che finora la formazione guidata da Stefano Scaricamazza proprio in trasferta ha offerto le migliori prestazioni e che rimane l’unica squadra del girone A ancora imbattuta (come il Sora nel girone B). La vittoria in Coppa Italia di mercoledì scorso sulla Boreale nell’andata dei quarti di finale ha caricato ancora di più Giurato e compagni ed il tecnico biancoblù potrà contare domani sulla disponibilità dell’intera rosa ad eccezione dell’infortunato Marvelli.«Dovremo adattarci alle condizioni del terreno di gioco e stare molto attenti: il campo in erba presenterà delle insidie soprattutto in caso di pioggia e le previsioni si orientano in tal senso. Non a caso il Cynthia tra le mura amiche ha ottenuto risultati importanti e dovremo essere pronti ad affrontarlo in modo opportuno».«Andremo a giocare su un campo difficile dove molte squadre si sono trovate in difficoltà ma siamo consapevoli delle nostre possibilità e punteremo ad un risultato positivo. Se all’inizio della stagione avessero paventato al nostro staff dirigenziale e tecnico l’attuale posizione di classifica ci avremmo messo la firma! Ritrovarsi dopo undici giornate a soli due punti dalla capolista è un riscontro più che positivo e con un pizzico di fortuna in più potevamo stare anche più in alto. Se è mancato qualche punto, soprattutto nelle gare in casa, non è mancata certo la qualità del gioco e quanto mostrato sul campo contro avversari di comprovata qualità tecnica».: Sciarra, Sistopaoli, Paloni, De Gennaro, Amico, Di Mauro, Labagnara, Blandino, Di Mario, Scacchetti, Rocco. All. Rughetti: Aniello, Paletta, Grizzi, Bianchi, Fiorentini, Passiatore, Gomez, Hrustic, Danieli, Giurato, Manga. All. Scaricamazza: Mirabella di Acireale (Caprari di Roma1 e Camilli di Roma1)(ore 11)Astrea-Atletico VescovioCampus Eur-Bricofer Casal BarrieraCittà di Palombara-Sporting GenzanoMontalto-Almas RomaMontespaccato-CivitavecchiaReal Monterotondo-Villalba OMRonciglione United-UnipomeziaTeam Nuova Florida-Eretum MonterotondoReal Monterotondo 23 puntiAstrea 22Valle del Tevere, Eretum Monterotondo 21Team Nuova Florida 20Montespaccato, Sporting Genzano 17Montalto 16Cynthia 15Unipomezia, Campus Eur 13Almas Roma 12Città di Palombara, Ronciglione United 11Villalba OM, Bricofer Casal Barriera 10Atletico Vescovio 9Civitavecchia 7