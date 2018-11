I COMMENTI

RIETI – La Valle del Tevere torna con una vittoria per 2-0 dalla trasferta romana contro la Boreale Don Orione nella gara di andata dei quarti di finale della Coppa Italia d’Eccellenza e Igor Giurato si conferma “re di coppe” realizzando anche oggi una doppietta.Un successo importante per la formazione guidata da Stefano Scaricamazza che tra quindici giorni, nella gara di ritorno al Comunale di Forano, potrà amministrare al meglio il vantaggio acquisito e puntare alla semifinale. Il primo gol dell’attaccante biancoblu arriva dopo otto minuti di gioco su assist di Manga ed il raddoppio nella fase iniziale del secondo tempo riprendendo una respinta del portiere avversario su un precedente tiro di Hrustic.«Non abbiamo rischiato quasi nulla disputando una gara accorta e precisa. Un successo meritato che ci permette di guardare alla gara di ritorno con ottimismo».: Zonfrilli, Leonardi, Buccioni, Barbetti, Gianotti, Di Gioacchino, Cesaro, Mastrandrea, Campi, De Marco, De Cubellis. A disp. Cerreti, Fogli, Centrella, Polito, Messina, Di Cori, Ricci, Colapietro, Gabriele. All. Maurizio De Mattia: De Vellis, Galanti, Passiatore, Gomez, Bianchi, Nardi, Mamarang, Hrustic, Giurato, Jammeh, Manga. A disp. Aniello, Nocelli, Grizzi, Renelli, Paletta, Lelli, Macrì, Pileri, Danieli. All. Stefano Scaricamazza: Iudicone di Formia (Petrella di Albano Laziale e Risa di Roma2): 8’ pt e 20’ st Giurato