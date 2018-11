LE ASPETTATIVE

RIETI – Si disputeranno domani alle 14.30 le gare di andata dei quarti di finale di Coppa Italia d’Eccellenza e per la Valle del Tevere l’avversaria di turno sarà la Boreale Don Orione. I biancoblu sabini guidati da Stefano Scaricamazza giocheranno in trasferta sul campo romano di via della Camilluccia e punteranno decisamente ad un risultato positivo per poter affrontare con maggiore tranquillità l’incontro di ritorno che si disputerà il 5 dicembre al Comunale di Forano. La Boreale Don Orione, inserita quest’anno nel girone B di Eccellenza, sta disputando un campionato inferiore alle aspettative: attualmente occupa il tredicesimo posto in classifica con tredici punti scaturiti da tre vittorie, quattro pareggi e tre sconfitte. Discorso decisamente migliore per la Valle del Tevere che nel girone A è al terzo posto con ventuno punti scaturiti da cinque vittorie, sei pareggi e nessuna sconfitta (unica formazione ancora imbattuta in campionato come il Sora nell’altro girone). Due presenze con trascorsi sabini nella Boreale: il portiere Lorenzo Zonfrilli che lo scorso anno giocava proprio nella Valle del Tevere ed il tecnico Maurizio De Mattia che a Forano guidò l’allora Pro Calcio Sabina presieduta da Fernando Nesta.«In qualsiasi partita non esiste nulla di scontato in partenza e saremo obbligati a dare il massimo per conquistare il risultato migliore. Abbiamo un conto aperto con la Coppa Italia da vecchia data e tra i giocatori c’è la voglia di togliersi una grande soddisfazione arrivando fino al termine di questo torneo. Abbiamo la fortuna di poter contare su giocatori di assoluta professionalità e l’impegno di ciascuno si sta rivelando uno dei nostri punti di forza. Siamo convinti che con il rientro a pieno regime di alcuni infortunati potremo recitare in questa stagione agonistica una parte molto importante sia in Coppa che in campionato».: Zonfrilli, Leonardi, Buccioni, Barbetti, Gianotti, Di Gioacchino, Cesaro, Mastrandrea, Gambale, De Marco, De Cubellis. All. De Mattia: De Vellis, Galanti, Nocelli, Fiorentini, Fusaroli, Passiatore, Gregoriu, Hrustic, Giurato, Macrì, Manga. All. Scaricamazza: Iudicone di Formia (Petrella di Albano Laziale e Risa di Roma2)