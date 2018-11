© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Dopo cinque pareggi interni consecutivi, la Valle del Tevere conquista contro il Montespaccato la prima vittoria in campionato di fronte al pubblico amico al termine di una gara tutt’altro che facile (la formazione avversaria, fino a ieri, era ad un solo punto dai biancoblu) ma amministrata nel modo migliore dai giocatori mandati in campo per l’occasione dal tecnico Stefano Scaricamazza. Il 2-1 finale a favore dei sabini porta la firma di Alija Hrustic, autore di una doppietta. Una grande soddisfazione per il centrocampista nato il 3 marzo 1993 ed arrivato quest’anno a Forano dopo aver disputato campionati ad alto livello con il San Cesareo ed il Crecas Palombara.«Sicuramente una soddisfazione doppia arrivata al termine di una gara combattuta ad alto livello contro un valido avversario che schierava nelle proprie fila giocatori di comprovata esperienza».«Direi di sì: si è giocato a ritmi elevati con ripetuti capovolgimenti di fronte e soprattutto il reparto offensivo del Montespaccato si è mostrato temibile e ben organizzato».«Ogni partita ha la sua storia e diverse componenti influiscono spesso sul risultato finale. Anche oggi, dopo il nostro vantaggio ed il degli ospiti subìto nel giro di pochi minuti, tutto sembrava essere tornato alle situazioni precedenti con un nuovo pareggio. Abbiamo però messo in campo tutta la nostra determinazione e la voglia dei tre punti ha portato al nostro secondo gol nei minuti di recupero. Un premio meritato e voluto assolutamente da tutta la squadra, sia da chi ha giocato dall’inizio che da coloro che sono subentrati apportando il loro prezioso contributo».«Ogni gara sarà una battaglia e la classifica mostra distacchi alquanto esigui tra le squadre di alta classifica. Nessuna partita sarà facile e tutte dovranno essere affrontate con grinta e convinzione dei propri mezzi. La Valle del Tevere ha tutte le capacità e possibilità per recitare al meglio la propria parte ed anche oggi ne ha dato una chiara dimostrazione».