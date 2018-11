I COMMENTI

Stefano Scaricamazza, tecnico Valle del Tevere

IL TABELLINO

Valle del Tevere

Montespaccato

Arbitro

Reti

Note

ALTRI RISULTATI, XI GIORNATA

CLASSIFICA

RIETI - Nell'undicesima giornata di andata del campionato regionale di Eccellenza la Valle del Tevere batte per 2-1 il Montespaccato e conquista la prima vittoria interna: nei precedenti incontri infatti i biancoblù sabini avevano sempre pareggiato nelle gare disputate al Comunale di Forano ed oggi è arrivato questo successo che, tra l'altro, conferma l'imbattibilità nel girone A della formazione guidata da Stefano Scaricamazza.Una vittoria comunque sofferta e arrivata nella fase conclusiva della partita grazie alla doppietta realizzata da Hrustic ma c'è da dire che in precedenza alla Valle del Tevere non erano stati concessi due calci di rigore abbastanza evidenti. Nel primo tempo le due squadre si equivalgono e solo un paio di punizioni di Fiorentini da una parte e di Romondini dall'altra suscitano qualche emozione.La ripresa si rivela più avvincente e già al 2' un bel cross di Paletta per Danieli mette apprensione nelle retrovie avversarie. E' proprio su una nuova incursione dello stesso Paletta al 5' che arrivano le prime rimostranze dei biancoblu quando il pallone sbatte sul ginocchio di un difensore avversario che poi allontana il pallone con un tocco di mano non rilevato dal direttore di gara. Al 13' ed al 15' due assist di Manga dalla fascia sinistra sono deviati sotto rete da Macrì e Hrustic ma in entrambi i casi il pallone viene respinto da Tassi. Al 32' altre proteste della Valle del Tevere per un atterramento in area di Hrustic che poi, al 35', diventa protagonista segnando il gol del vantaggio con una splendida deviazione di testa su cross di Manga. La gioia del vantaggio tuttavia dura poco visto che al 39' il capitano ospite Romondini realizza il gol del pareggio con una punizione da fuori area. Entra Nocelli ed al secondo minuto di recupero effettua una giocata magistrale nell'area del Montespaccato servendo alla perfezione Hrustic che sigla la doppietta personale e porta alla vittoria la Valle del Tevere.«La prima vittoria in casa a conclusione di una grande partita! Anche oggi, dopo il temporaneo pareggio degli avversari, sembrava che un nuovo pareggio avrebbe concluso l'incontro ma la determinazione dei nostri giocatori ha avuto la meglio. Un esempio è stata la giocata di Nocelli che ha originato il gol decisivo di Hrustic, a dimostrazione che abbiamo un gruppo forte che sa farsi trovare pronto in qualsiasi occasione».: Aniello 6, Paletta 7.5, Grizzi 7, Fiorentini 6.5, Bianchi 6.5 (48' st Fusaroli ng), Passiatore 6.5, Benedetti 6, Hrustic 8, Danieli 6.5 (15' st Giurato 6), Macrì 6.5, Manga 6.5 (39' st Nocelli 7). A disp. De Vellis, Galanti, Mamarang, Gregoriu, Nardi, Jammeh. All. Scaricamazza: Tassi 6, Adami 6 (20' st Sandu 5.5), Tabascio 6.5, Sismondi 6.5, Nanci 6, Romondini 7, Pezzuto 5.5 (15' st Ferrari 5.5), Rita 6, De Dominicis 6.5 (20' st Bernardi 5.5), Calì 6.5, Mastrosanti 6. A disp. Sorcini, Tiravia, Spurio, Boninsegna, Guiducci. All. Belli: Manzo di Torre Annunziata (Colizzi di Albano Laziale e Serra di Tivoli): 35' st e 47' st Hrustic, 39' st Romondini: ammoniti Grizzi, Fiorentini, Adami; angoli: 10-4; spettatori: 120 ca.Almas Roma-Città di Palombara (alle 14.30)Atletico Vescovio-Montalto 1-4Bricofer Casal Barriera-Astrea 0-1Civitavecchia 1920-Campus Eur (alle 14.30)Eretum Monterotondo-Ronciglione United 4-0Sporting Genzano-Team Nuova Florida 0-2Unipomezia-Real Monterotondo 2-3Villalba OM-Cynthia 3-4Real Monterotondo 23Astrea 22Eretum Monterotondo, Valle del Tevere 21Team Nuova Florida 20Montespaccato, Sporting Genzano 17Montalto 16Cynthia 15Unipomezia 13Città di Palombara, Ronciglione United 11Campus Eur, Villalba OM, Bricofer Casal Barriera 10Atletico Vescovio, Almas Roma 9Civitavecchia 1920 7