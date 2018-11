LE ASPETTATIVE

Stefano Scaricamazza, tecnico Valle del Tevere

COSI' IN CAMPO

Valle del Tevere

Montespaccato

Arbitro

ALTRE GARE, XI GIORNATA (ore 11)

CLASSIFICA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI – Nell’undicesima giornata di andata del campionato regionale di Eccellenza la Valle del Tevere ospiterà domani alle 11 al Comunale di Forano il Montespaccato. Un confronto di alta classifica visto che solo un punto divide le due contendenti e i biancoblù sabini faranno di tutto per incrementare il distacco puntando a riagguantare la vetta della graduatoria. Oltretutto la Valle del Tevere è ancora all’inseguimento della prima vittoria in casa e rimane l’unica formazione imbattuta del girone A (lo stesso primato lo detiene il Sora, capolista del girone B). Non sarà disponibile per squalifica il giovane Gomez.«E’ uno scontro diretto con una concorrente per il vertice della classifica che sta disputando un ottimo campionato: sarà importante affrontarla con la giusta concentrazione ed evitare sofferenze nel corso della gara. Abbiamo tutta la rosa a disposizione ad esclusione di Marvelli che presto rientrerà in gruppo dopo il periodo d’infortunio e Gomez fermo per squalifica. La qualificazione ai quarti di Coppa Italia ci ha dato una conferma delle nostre possibilità».: Aniello, Paletta, Grizzi, Bianchi, Fiorentini, Fusaroli, Jammeh, Mamarang, Danieli, Giurato, Passiatore. All. Stefano Scaricamazza: Tassi, Nanci, Ferrari, Pezzuto, Romondini, Sandu, Sismondi, Tabascio, Bernardi, Calì, Mastrosanti. All. Marcello Belli: Manzo di Torre Annunziata (Colizzi di Albano Laziale e Serra di Tivoli)Almas Roma-Città di PalombaraAtletico Vescovio-MontaltoBricofer Casal Barriera-AstreaCivitavecchia-Campus Eur (alle 14.30)Eretum Monterotondo-Ronciglione UnitedSporting Genzano-Team Nuova FloridaUnipomezia-Real MonterotondoVillalba OM-CynthiaReal Monterotondo 20Astrea 19Valle del Tevere, Eretum Monterotondo 18Team Nuova Florida, Montespaccato, Sporting Genzano 17Montalto, Unipomezia 13Cynthia 12Ronciglione United, Città di Palombara 11Campus Eur, Bricofer Casal Barriera, Villalba OM 10Atletico Vescovio, Almas Roma 9Civitavecchia 7