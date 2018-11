I COMMENTI

Stefano Scaricamazza, tecnico Valle del Tevere

IL TABELLINO

Cavese

Valle del Tevere

Arbitro

Reti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI – La Valle del Tevere accede ai quarti di finale della Coppa Italia di Eccellenza. A campo comunale Luigi Ariola di Cave la formazione guidata da Stefano Scaricamazza viene sconfitta per 3-1 ma in virtù del 3-0 realizzato all’andata si qualifica per il turno successivo. Primo tempo da dimenticare per i biancoblu sabini che al termine della prima frazione di gioco si ritrovano sotto di tre gol annullando così il vantaggio acquisito a Forano quindici giorni fa: la Cavese va in gol al 2’ con Lampis, al 7’ con Stazi ed al 38’ con un calcio di punizione di Giacchè. Nel secondo tempo la gara cambia volto, anche in virtù delle sostituzioni avvenute, ed al 41’ una punizione di Macrì chiude la gara sul punteggio di 3-1: quanto basta alla Valle del Tevere per centrare l’obiettivo programmato.«Nel primo tempo abbiamo rischiato troppo e non siamo scesi in campo in maniera adeguata. Troppi errori e addirittura abbiamo rischiato di subire altri gol. Nella ripresa però abbiamo reagito come sappiamo fare dominando per tutta la ripresa e la bella punizione di Macrì a quattro minuti dalla fine ci ha portato ad una meritata qualificazione».: Scarsella, Mazzoni, Ceka, Barbusca, Piva, Desideri, Stazi, Giacchè, Fresi, Gori, Lampis. A disp. De Petto, Remia, Renzi, Ferdinandi, Ronci, Renzoni, Rossini, Pepe, Mastrogiovanni. All. Sgarra: De Vellis, Galanti, Nocelli (1’st Bianchi), Fiorentini, Fusaroli, Nardi (6’ Passiatore), Gregoriu (1’st Gomez), Hrustic (30’st Danieli), Giurato (25’st Macrì), Mamarang, Manga. A disp. Aniello, Paletta, Grizzi, Lelli, Danieli. All. Scaricamazza: Testoni di Ciampino (Aceti di Cassino e Milazzo di Frosinone): 2’ pt Lampis, 7’ pt Stazi, 38’ pt Giacchè, 41’ st Macrì