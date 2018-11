LE ASPETTATIVE

RIETI – La Valle del Tevere scenderà in campo domani, mercoledì 7 novembre, alle 14.30 al Comunale Luigi Ariola di Cave dove affronterà la Cavese nella gara di ritorno degli ottavi di finale della Coppa Italia di Eccellenza. All’andata i biancoblu sabini guidati da Stefano Scaricamazza s’imposero per 3-0 con il gol di Jammeh e la doppietta di Giurato: partiranno quindi con i favori del pronostico ma non dovranno sottovalutare la squadra avversaria che nel girone B occupa in campionato il quinto posto con 14 punti. La Valle del Tevere nel girone A si trova al terzo posto con 18 punti e domenica scorsa ha pareggiato per 0-0 con il Campus Eur mentre la Cavese è stata sconfitta in casa per 3-2 dal Grifone Gialloverde. Il bilancio delle gare fin qui disputate è favorevole alla Valle del Tevere con 4 vittorie, 6 pareggi e nessuna sconfitta mentre la Cavese ha conseguito 3 vittorie, 5 pareggi e una sconfitta.«All’andata abbiamo disputato una grande partita ottenendo una vittoria netta e meritata. Questo precedente non deve indurci comunque a sottovalutare l’avversario e ritenere già scontato il passaggio del turno. Dobbiamo scendere in campo con la giusta concentrazione e giocarci la partita come sappiamo fare abitualmente, senza lasciarci ingannare dal “troppo facile” che potrebbe nascondere grosse insidie. Ci siamo preparati a questa trasferta con il massimo impegno e puntiamo al passaggio del turno per approdare ai quarti di finale».: Scarsella, Barbusca, Ceka, Shahinas, Desideri, Piva, Stazi, Giacchè, Gori, Rossini, Fanasca. All. Gianluca Sgarra: De Vellis, Paletta, Grizzi, Fiorentini, Bianchi, Nocelli, Mamarang, Jammeh, Danieli, Giurato, Passiatore. All. Stefano Scaricamazza: Testoni di Ciampino (Aceti di Cassino e Milazzo di Frosinone)