© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI – La Valle del Tevere, fino a ieri, aveva sempre vinto nelle gare esterne di campionato espugnando i campi dell’Atletico Vescovio nella seconda giornata, dello Sporting Genzano nella quarta, del Team Nuova Florida nella sesta e del Montalto nell’ottava. Lo stesso risultato, probabilmente, si aspettavano e si auguravano i sostenitori della formazione biancoblù che invece ieri si è dovuta accontentare del pareggio a reti inviolate nella trasferta romana in casa del Campus Eur. Abbiamo ascoltato il parere di Leonardo Josè Paletta, centrocampista nato nel 1997 ed arrivato quest’anno a Forano dove è sempre stato inserito nella formazione titolare.«Non c’è una risposta; vista la gara possiamo solo rammaricarci per la mancata vittoria ma non per il gioco e le occasioni create».«Esattamente; nei primi quindici minuti siamo andati vicino al gol ripetutamente e successivamente Gomez ha colpito in pieno la traversa con un bel tiro. Diciamo che non siamo stati fortunati».«Premesso che i nostri avversari di ieri hanno mostrato di essere una squadra compatta e ordinata, si sono soprattutto chiusi in difesa per buona parte dell’incontro ed in questi casi solamente un episodio può risolvere la partita».«Ma questo non è assolutamente un problema; il campionato è lungo e se lo contenderanno almeno quelle cinque squadre che stanno combattendo nelle zone alte della classifica, compresa la Valle del Tevere. Di sicuro il nostro obiettivo principale rimane la conquista del titolo».«Andremo a Cave per vincere e per passare ai quarti di finale. Non escludiamo nulla e vogliamo ben figurare».«Ho trovato una società che è una grande famiglia! Sono stato accolto molto bene ed ho un ottimo rapporto con tutti, dal mister al direttore sportivo, ai compagni di squadra e ai collaboratori».