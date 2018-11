I COMMENTI

Stefano Scaricamazza, tecnico Valle del Tevere

LE FORMAZIONI

Campus Eur

Valle del Tevere

Arbitro

ALTRI RISULTATI, X GIORNATA

CLASSIFICA

RIETI – Nella decima giornata di andata del campionato regionale di Eccellenza la Valle del Tevere, dopo quattro vittorie esterne consecutive, deve accontentarsi del pareggio per 0-0 nella gara col Campus Eur pur mantenendo l’imbattibilità nel girone A. Tra i biancoblù rientra Danieli dopo il periodo d’infortunio ed è proprio il bomber di Sant’Oreste ad andare vicino al gol nei primi minuti di gioco. Nella fase iniziale dell’incontro è da segnalare anche un’occasione capitata a Giurato ma il momento in cui la Valle del Tevere potrebbe cogliere il meritato vantaggio avviene alla mezz’ora quando un bolide da fuori area di Francis Gomez centra in pieno la traversa. Nella ripresa altre opportunità per la formazione sabina che sul piano del gioco si mostra nettamente superiore agli avversari ma non concretizza sotto porta quanto creato per buona parte dell’incontro. L’ultima opportunità si verifica nei minuti finali della gara quando una conclusione di Fusaroli sfiora la base del palo e finisce a fondo campo.«Abbiamo dominato la gara creando almeno tre limpide occasioni da rete ma non ne abbiamo approfittato in modo consono e ce ne rammarichiamo. Purtroppo certe partite bisogna sbloccarle subito e col passare dei minuti gli avversari si arroccano in difesa e diventa tutto più difficile. Non sottovalutiamo comunque il fatto che oggi avevamo di fronte una squadra ben organizzata ed ottimamente messa in campo».: Forzati, Ranucci, Cosentino, Rambaldo, Pucci, Luziatelli, Pompili, Corvesi, Cipriani, Necci, Stufa. A disp. D’Aniello, Conti, Gaggini, Valentini, Di Meglio, Lazzari, Trincia, Regis, De Conceicao. All. Daniele Scarfini: Aniello, Paletta, Grizzi, Fiorentini, Bianchi, Fusaroli, Giurato, Gomez, Danieli, Macrì, Passiatore. A disp. De Vellis, Nardi, Nocelli, Hrustic, Galanti, Manga, Jammeh, Mamarang, Gregoriu. All. Stefano Scaricamazza: Gambuzzi di Reggio Emilia (Raccanello di Viterbo e Mounga Ngwate di Aprilia)Astrea- Civitavecchia 1921 3-1Città di Palombara-Atletico-Vescovio 2-0Cynthia-Unipomezia 1-1Eretum Monterotondo-Sporting Genzano 3-0Montalto-Bricofer Casal Barriera 4-0Montespaccato-Villalba OM 1-2Ronciglione United-Real Monterotondo 0-2Team Nuova Florida-Almas Roma (rinviata)Real Monterotondo 19Astrea 18Valle del Tevere, Eretum Monterotondo, Team Nuova Florida (*) 18Montespaccato 17Sporting Genzano 14Montalto, Unipomezia 13Cynthia 12Ronciglione United, Città di Palombara 11Almas Roma (*), Campus Eur, Bricofer Casal Barriera, Villalba OM 10Atletico Vescovio 9Civitavecchia 7(*) una gara da recuperare