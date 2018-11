LE ASPETTATIVE

Stefano Scaricamazza, tecnico Valle del Tevere

COSI' IN CAMPO

Campus Eur

Valle del Tevere

Arbitro

ALTRE GARE, X GIORNATA

CLASSIFICA

Arbitro ALESSANDRO VALLOCCHIA

RIETI - Nella decima giornata di andata del campionato regionale di Eccellenza la Valle del Tevere affronterà in trasferta domani alle 11 il Campus Eur. L’obiettivo della formazione guidata da Stefano Scaricamazza è quello di mantenere la testa della classifica e di confermare il cammino positivo fatto finora fuori casa dai biancoblu con quattro vittorie su altrettante gare. Ad eccezione di Marvelli, che avrà bisogno ancora di qualche giorno per smaltire i postumi dell’infortunio, tornano a disposizione tutti gli altri componenti della rosa.La Valle del Tevere tornerà in campo a Cave mercoledì 7 novembre alle 14.30 nella gara di ritorno degli ottavi di finale di Coppa Italia con la Cavese, battuta all’andata per 3-0 con la doppietta di Giurato e la rete di Jammeh.«Affronteremo una squadra che in casa ha conseguito risultati importanti mettendo in difficoltà diverse squadre e che è guidata da un bravo tecnico che riesce a dare gli stimoli e gli insegnamenti giusti ai propri giocatori. Da parte nostra vogliamo comunque continuare la striscia positiva e scenderemo in campo con la dovuta concentrazione».: Forzati, Ranucci, Cosentino, Luziatelli, Valentini, Pucci, Pompili, Stufa, Regis, Necci, Trincia. All. Scarfini: Aniello, Paletta, Grizzi, Bianchi, Fiorentini, Fusaroli, Jammeh, Gomez, Macrì, Giurato, Passiatore. All. Scaricamazza: Gambuzzi di Reggio Emilia (Raccanello di Viterbo e Mounga Ngwate di Aprilia)(ore 11)Astrea- Civitavecchia 1921Città di Palombara-Atletico-VescovioCynthia-UnipomeziaEretum Monterotondo-Sporting GenzanoMontalto-Bricofer Casal BarrieraMontespaccato-Villalba OMRonciglione United-Real MonterotondoTeam Nuova Florida-Almas RomaValle del Tevere, Team Nuova Florida, Montespaccato, Real Monterotondo 17 puntiAstrea 16Eretum Monterotondo 15Sporting Genzano 14 (*)Unipomezia 12Cynthia, Ronciglione United (*) 11Montalto, Bricofer Casal Barriera 10Campus Eur, Almas Roma, Atletico Vescovio 9Città di Palombara 8Civitavecchia 1920, Villalba OM 7(*) una gara da recuperareOttava presenza stagionale nel campionato di Eccellenza (quinta consecutiva) per l’arbitro reatino Alessandro Vallocchia. Nel girone A dirigerà Montespaccato-Villalba OM coadiuvato da Gookooluk di Civitavecchia e Ciufoli di Albano Laziale.