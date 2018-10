© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI – Dopo i risultati della nona giornata di campionato, la Valle del Tevere sale al comando della classifica del girone A di Eccellenza (sia pure appaiata a Team Nuova Florida, Montespaccato e Real Monterotondo) ma deve ancora rimandare l’appuntamento con la prima vittoria in casa. L’occasione buona sembrava essersi presentata ieri contro l’Astrea ma il gol del 2-2 realizzato dai ministeriali capitolini a cinque minuti dalla fine della partita ha vanificato ancora una volta l’aspettativa. Abbiamo ascoltato il parere del difensore Fabrizio Bianchi.«Non c’è una spiegazione e di sicuro noi giocatori siamo i primi che vorremmo cogliere questo risultato e dedicarlo ai tifosi che ci seguono con calore nelle gare in casa. Molte volte ci siamo andati vicino ma, per un motivo o per un altro, l’appuntamento con la prima vittoria interna in campionato è ancora rimandato».«Poi l’obiettivo di giornata è svanito e in questa occasione ci siamo dovuti accontentare, nostro malgrado, di un nuovo pareggio».«Sicuramente! Purtroppo diversi fattori hanno contribuito al risultato di ieri».«Non è mia abitudine cercare giustificazioni abbinate all’operato degli arbitri ma nella partita di ieri alcuni episodi non sono stati certo a nostro favore, sia nella concessione del rigore con cui l’Astrea ha pareggiato il primo gol, sia nell’espulsione per doppia ammonizione di Gallaccio che non aveva certo simulato quando è stato atterrato in area».«Si poteva andare benissimo sul 3-1 e la gara non avrebbe avuto più storia. Purtroppo non siamo stati bravi a finalizzare quanto costruito in almeno tre occasioni favorevoli e di questo ce ne rammarichiamo. C’è anche da dire, poi, che la pioggia torrenziale che ha accompagnato tutta la gara non ha certo favorito il nostro gioco abituale su un campo in cui era difficile giocare palla a terra».«Certo, e meritatamente! Potevamo essere al comando da soli, visti i risultati di ieri, ma ripartiamo ancora più caricati e prima o poi arriverà anche la prima vittoria in casa».