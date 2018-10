LE ASPETTATIVE

Stefano Scaricamazza, tecnico Valle del Tevere

COSI' IN CAMPO

Valle del Tevere

Astrea

Arbitro

ALTRE GARE, IX GIORNATA

CLASSIFICA

Arbitro ALESSANDRO VALLOCCHIA

RIETI - La Valle del Tevere ospiterà domani alle 11 al comunale di Forano l'Astrea sperando di ripetere nella nona giornata di andata del campionato regionale di Eccellenza lo stesso risultato con cui lo scorso 10 ottobre la formazione guidata da Stefano Scaricamazza si qualificò agli ottavi di Coppa Italia battendo proprio i ministeriali romani per 4-0 con tre reti di Giurato e una di Gomez. I biancoblu puntano anche alla prima vittoria di campionato in casa (finora il successo interno è arrivato solo in due gare di Coppa) e a mantenere il primato dell'imbattibilità nel girone A.

Stefano Scaricamazza, tecnico Valle del Tevere: «E' una gara tra la seconda e la terza in classifica: già questo dimostra l'importanza di un incontro tra due formazioni che si pongono come obiettivo il primato in campionato. Ci troveremo di fronte una squadra di grossa caratura tecnica e dovremo affrontarla con la giusta concentrazione: si preannuncia comunque un confronto avvincente».

COSI' IN CAMPO

Valle del Tevere: Aniello, Paletta, Passiatore, Bianchi, Fiorentini, Fusaroli, Jammeh, Gomez, Danieli, Giurato, Grizzi. All. Stefano Scaricamazza

Astrea: Mercadante, Cruciani, Tagliaferri, Aureli, Briotti, Dionisi, Botti, Mollo, Di Iorio, Rondoni, Fratini. All. Quintiliano Mastrodonato

Arbitro: Lopez di Bari (Leonardi di Ostia e Ligresti di Civitavecchia)

ALTRE GARE, IX GIORNATA (ore 11)
Almas Roma-Eretum Monterotondo
Atletico Vescovio-Team Nuova Florida
Bricofer Casal Barriera-Città di Palombara
Civitavecchia 1920-Montalto (alle 14.30)
Real Monterotondo-Cynthia
Sporting Genzano-Ronciglione United
Unipomezia-Montespaccato
Villalba OM-Campus Eur

CLASSIFICA
Team Nuova Florida 17
Valle del Tevere 16
Astrea 15
Real Monterotondo, Montespaccato, Eretum Monterotondo, Sporting Genzano 14
Unipomezia 12
Ronciglione United, Cynthia 11
Città di Palombara, Almas Roma, Campus Eur 8
Civitavecchia 1920, Bricofer Casal Barriera, Montalto 7
Villalba OM, Atletico Vescovio 6

Arbitro ALESSANDRO VALLOCCHIA
Settima presenza stagionale in Eccellenza (quarta consecutiva) per l'arbitro reatino Alessandro Vallocchia: nel girone A dirigerà Bricofer Casal Barriera-Città di Palombara coadiuvato da Musumeci e Pepe di Ciampino.