Stefano Scaricamazza, tecnico Valle del Tevere

Valle del Tevere

Cavese 1919

RIETI - Nella gara di andata degli ottavi di finale della Coppa Italia di Eccellenza la Valle del Tevere fornisce una delle migliori prestazioni della stagione battendo al Comunale di Forano per 3-0 la Cavese: un risultato sicuramente positivo per la formazione guidata da Stefano Scaricamazza in vista della gara di ritorno che si disputerà a Cave tra quindici giorni. Autentico "re di coppe" si conferma Igor Giurato che oggi realizza una doppietta dopo i tre gol segnati sempre in Coppa Italia nella gara con l'Astrea.Nel primo tempo le due squadre si equivalgono attuando un gioco veloce che tuttavia non produce particolari azioni da gol. La Valle del Tevere tra l'altro dopo soli 14 minuti deve sostituire per uno stiramento il giovane Pileri con Gomez. Da registrare una conclusione a fil di traversa di Fiorentini al 15' e una parata di De Vellis al 17' su una deviazione di testa di Stazi. Al 25' termina alto un tiro di Falasca ed al 27' ancora De Vellis blocca una conclusione di Shahinas. Al 43' Scarsella precede in uscita Macrì lanciato da Paletta.Nella ripresa la musica cambia e la Valle del Tevere sale in cattedra: al 2' un'azione travolgente di Mamarang mette nelle condizioni migliori Gomez per una deviazione di testa respinta dal portiere avversario ed al 13' ancora Scarsella blocca un tiro di Macrì. Proprio dai piedi di Macrì, arrivato a Forano la settimana scorsa, partono gli assist per i due gol di Giurato: al 15' con un gran tiro che s'infila sotto l'incrocio dei pali ed al 30' al termine di un'azione e uno scambio in velocità che entusiasma il pubblico ed i compagni di squadra. Poi tante sostituzioni da una parte e dall'altra ed al secondo minuto di recupero arriva il gol del 3-0 con uno splendido assolo di Jammeh servito alla perfezione da Gallaccio.«Nel primo tempi si è visto maggiore equilibrio tra le due squadre ma nella ripresa abbiamo disputato una gara perfetta con possesso palla e concentrazione. Un punteggio che ci permetterà di affrontare positivamente la gara di ritorno».: De Vellis 6.5, Galanti 6.5, Bianchi 6.5 (36' st Lelli ng), Fiorentini 7 (22' st Jammeh 7), Nocelli 6.5, Passiatore 7, Pileri ng (14' pt Gomez 6.5), Mamarang 7, Giurato 8 (34' st Gallaccio ng), Macrì 7, Paletta 7 (26' st Grizzi ng). A disp. Aniello, Nardi, Marvelli, Montagno. All. Stefano Scaricamazza: Scarsella 5.5, Pepe 6, Ceka 5 (15'st Mazzoni 5), Stazi 6, Desideri 5.5, Renia 5.5, Settefresi 6 (26'st Palmisani ng), Shahinas 6.5 (10' st Barbuscia 5.5), Falasca 6.5 (22'st Rossini ng), Gori 6, Ronci 6 (17' st Renzi 5.5). A disp. De Pietto, Mastrogiovanni, Renzoni. All. Gianluca Sgarra: Iustulin di Ciampino (Santostefano di Viterbo e Lanzellotto di Roma2): 15' st e 30' st Giurato, 47'st Jmmeh: ammoniti Passiatore, Stazi; angoli: 3-1; spettatori: 80 circa.