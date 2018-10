LE ASPETTATIVE

Stefano Scaricamazza, tecnico Valle del Tevere

COSI' IN CAMPO

Valle del Tevere

Cavese

RIETI – Si disputeranno domani alle 15.30 le gare di andata degli ottavi di finale della Coppa Italia d’Eccellenza e la Valle del Tevere riceverà al Comunale di Forano la Cavese, formazione che nel girone B occupa attualmente insieme al Morolo la seconda posizione. Una gara che si preannuncia di alto livello, visto che i biancoblu guidati da Stefano Scaricamazza sono secondi nel girone A ed ambedue le squadre sono tuttora imbattute in campionato. Domenica scorsa la Valle del Tevere ha battuto in trasferta il Montalto per 3-2 mentre la Cavese ha pareggiato in casa per 1-1 con il Sora, primo in classifica. Tra i biancoblu non sarà disponibile l’infortunato Nardi ma ci sarà spazio per alcuni giovani come Francis Gomez che nelle gare di coppa fin qui disputate ma anche in alcune di campionato ha offerto ottime prestazioni. La gara di ritorno si disputerà mercoledì 7 novembre alle ore 14.30 al campo comunale Luigi Ariola di Cave.«Dopo aver superato l’Astrea nei sedicesimi di finale, ci troveremo di fronte un’altra formazione di alto livello: non sarà una partita facile ma da parte nostra faremo di tutto per proseguire il cammino anche in questa competizione, cercando di sfruttare nel modo migliore questa gara di andata in casa nostra. Sarà sicuramente un bel duello tra due valide contendenti».: De Vellis, Galanti, Bianchi, Mamarang, Nocelli, Gomez, Jammeh, Hrustic, Gallaccio, Giurato, Manga. All. Scaricamazza: Scarsella, Ronci, Ceka, Shakinas, Mastrogiovanni, Piva, Taviani, Stazi, Di Nolfo, Carruolo, Fresi. All. Sgarra