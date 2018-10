Ultimo aggiornamento: 11:43

RIETI – Quattro vittorie su quattro partite giocate fuori casa dalla Valle del Tevere (ma altrettanti pareggi nelle gare interne) fanno dei biancoblù sabini una squadra che lontano dal Comunale di Forano non teme nessun avversario e le vittorie contro Atletico Vescovio, Sporting Genzano, Team Nuova Florida e Montalto ne offrono una significativa conferma. Il 3-2 con cui ieri la formazione guidata da Stefano Scaricamazza ha espugnato il campo di Montalto porta le firme di Michele Gallaccio, Fabrizio Bianchi e Jacopo Passiatore. Su questa gara abbiamo raccolto il pensiero di Michele Gallaccio.«In effetti il nostro approccio alla gara non è stato dei migliori e una nostra disattenzione ha favorito Cisse nella prima realizzazione. Poco dopo il Montalto ha usufruito anche di un calcio di rigore che tuttavia non ha concretizzato: da quel momento si può dire che è iniziata la nostra riscossa ed ho segnato il gol del primo pareggio».«Diciamo di si, e ci siamo ripetuti nel recuperare ancora il risultato dopo la doppietta di Cisse. Prima Bianchi e poi Passiatore hanno messo il sigillo su una vittoria molto, molto importante».«Esattamente, e non solo questo. Ci siamo trovati di fronte una formazione ostica che viaggiava sulle ali dell’entusiasmo ed ha approfittato del nostro inizio gara tutt’altro che positivo. Il fatto comunque di aver recuperato per due volte lo svantaggio e di aver messo a segno nel finale il gol del successo lo ascriviamo esclusivamente a nostro merito».«Abbiamo tutte le capacità e le possibilità di ambire a traguardi prestigiosi: la rosa giocatori è ampia e qualificata, ricca di esperienza e di determinazione. Fare oggi delle previsioni è comunque difficile, dal momento che non esiste più una squadra di levatura eccelsa che distacca le avversarie ma regna tanto equilibrio ed alternanza di risultati. A parole tutto può sembrare possibile ma ci vuole concentrazione e la testa giusta per raggiungere e mantenere risultati di alto livello. Il verdetto finale, come sempre, scaturirà dal campo piuttosto che dalle parole o dalle previsioni».