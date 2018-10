LE ASPETTATIVE

Alessio Bianchi, direttore sportivo Valle del Tevere

COPPA ITALIA

COSI' IN CAMPO

Montalto

Valle del Tevere

Arbitro

ALTRE GARE, VIII GIORNATA

CLASSIFICA

Arbitro ALESSANDRO VALLOCCHIA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI – Trasferta in terra viterbese per la Valle del Tevere nell’ottava giornata di andata del campionato regionale di Eccellenza. La formazione guidata da Stefano Scaricamazza, unica imbattuta nel girone A, affronterà alle 11 il Montalto con l’obiettivo di fare bottino pieno come già avvenuto nelle tre precedenti gare disputate in campo esterno ma non dovrà sottovalutare l’impegno, visto che la squadra avversaria nelle ultime due giornate ha conquistato altrettante vittorie dopo un inizio di stagione piuttosto deludente. Oltretutto la Valle del Tevere si presenterà all’incontro in formazione ampiamente rimaneggiata viste le assenze per infortunio di Renelli, Nardi, Danieli, Fiorentini e Marvelli; in dubbio anche Fabrizio Bianchi.Affronteremo in piena emergenza un avversario che viene da una striscia positiva ma se mostreremo sul campo quanto sappiamo fare potremmo comunque cogliere un risultato positivo. Dobbiamo avere la voglia e la grinta per affrontare la gara nella maniera più opportuna, nonostante le assenze di molti titolari: è proprio questa l’occasione per avere la certezza del nostro valore.La Valle del Tevere tornerà in campo al Comunale di Forano mercoledì 24 ottobre alle ore 15.30 nella gara di andata degli ottavi di finale della Coppa Italia contro la Cavese (ritorno 7 novembre alle 14.30).: Quattrotto, Lo Schiavo, Grotti, De Santis, La Forgia, Palmisani, De Carli, Ferrari, Cissè, Rodriguez, Locci. All. Salipante: Aniello, Paletta, Passiatore, Nocelli, Hrustic, Fusaroli, Jammeh, Gomez, Gallaccio, Giurato, Grizzi. All. Scaricamazza: Santucci di Jesi (Mancuso di Roma1 e Garcea di Roma1)(ore 11)Astrea-Villalba OMCampus Eur-UnipomeziaCittà di Palombara-Civitavecchia 1920Eretum Monterotondo-Atletico VescovioMontespaccato-Real MonterotondoRonciglione United-CynthiaSporting Genzano-Almas RomaTeam Nuova Florida-Bricofer Casal BarrieraReal Monterotondo, Team Nuova Florida, Astrea 14 puntiValle del Tevere 13Unipomezia, Montespaccato, Cynthia, Eretum Monterotondo, Sporting Genzano 11Almas Roma, Ronciglione United 8Civitavecchia 1920, Bricofer Casal Barriera, Montalto, Campus Eur 7Atletico Vescovio 6Villalba OM, Città di Palombara 5Sesta presenza stagionale in Eccellenza (terza consecutiva) per l’arbitro reatino ALESSANDRO VALLOCCHIA: nel girone A dirigerà Campus Eur-Unipomezia coadiuvato da Anselmo di Roma2 e Corsiero di Civitavecchia.