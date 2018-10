© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Il Comunale di Forano continua ad essere tabù per la Valle del Tevere che in campionato non è ancora riuscita a cogliere una vittoria tra le mura amiche (l'unico successo in questa stagione è venuto solo con la gara di Coppa Italia contro l'Astrea). Anche ieri, nella settima giornata di andata, la formazione allenata da Stefano Scaricamazza non è andata oltre lo 0-0 col Città di Palombara. Abbiamo ascoltato il parere del difensore Jacopo Passiatore, arrivato quest'anno in biancoblu dopo aver militato negli anni precedenti proprio nel Crecas di Palombara.«Purtroppo sì. Il mister ha giustamente ed obiettivamente affermato che la prestazione fornita ieri col Città di Palombara è stata deludente, addirittura la peggiore rispetto alle tre precedenti giocate in casa. Una giornata decisamente negativa sia per la classifica che per il morale della squadra che dovremo tener presente già dalla prossima partita se non vogliamo gettare via punti preziosi».«Non c'è una spiegazione, né logica né tecnica. I pareggi scaturiti in casa sono frutto solo di circostanze casuali e di sicuro noi giocatori siamo i primi a non essere soddisfatti di tali risultati. Sono certo che basterà conquistare una prima vittoria e svanirà ogni titubanza. Non a caso nella gara di ritorno del primo turno di Coppa Italia proprio a Forano abbiamo colto contro l'Astrea una vittoria per 4-0 che parla da sola».«La Valle del Tevere ha un organico giocatori di tutto rispetto, sia in fatto di qualità che di esperienza. Può sicuramente fare bene in ambedue le competizioni».«Senza ombra di dubbio. Puntiamo in alto e dobbiamo solo pensare a vincere e fare sempre di più, cominciando magari anche dalla prossima partita in casa».