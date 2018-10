I COMMENTI

RIETI - La Valle del Tevere deve rimandare ancora l'appuntamento con la prima vittoria in casa del campionato. Al Comunale di Forano, infatti, si chiude sullo 0-0 l'incontro con il Città di Palombara ed al termine dei novanta minuti c'è rammarico tra giocatori e staff della società biancoblù per non essere riusciti a prevalere su un avversario che occupa l'ultimo posto in classifica e che ha chiuso la gara in inferiorità numerica per l'espulsione del proprio centravanti a dieci minuti dalla fine.La Valle del Tevere effettua al 5' il primo tiro in porta con Danieli ma il pallone termina a lato; al 7' il Città di Palombara deve sostituire Bordi per infortunio e subentra Bragalone; all'11' pregevole scambio in velocità Jammeh-Passiatore-Paletta con il pallone che lambisce il palo. Altra triangolazione al 13' fra Gomez, Passiatore e Danieli ma la sfera finisce fuori. Al 16' è bravo De Vellis a precedere in uscita Lupi mentre un minuto dopo, dalla parte opposta, Gomez conclude alto un assist di Mamarang. Al 29' una punizione di Alfonsi viene respinta da Fiorentini ed al 40' Bolletta devia in angolo un'incursione di Mamarang. Lo stesso Mamarang chiude il primo tempo con un tiro dalla distanza che sorvola la traversa.La ripresa inizia con un intervento di De Vellis su un insidioso rasoterra di Baronci e dopo due minuti un colpo di testa di Gomez viene parato da Bolletta. Ancora De Vellis devia in angolo al 7' un bel tiro di Anselmi servito da Lubas e lo stesso portiere biancoblu si ripete al 20' su una conclusione dello stesso Alfonsi. Al 22' finisce oltre la traversa una deviazione di Danieli su cross di Giurato mentre al 34' un tiro da lontano di Alfonsi lambisce la base del palo. A dieci minuti dalla fine il Città di Palombara resta in dieci per l'espulsione di Romano (doppia ammonizione per fallo su Gallaccio) ma non succede più nulla, eccetto un tentativo di Gallaccio nel secondo minuto di recupero con una punizione dalla sinistra respinta dai difensori avversari.Non possiamo recriminare più di tanto su questa mancata vittoria, visto che abbiamo giocato sotto ritmo e senza la dovuta concentrazione. A differenza dei precedenti pareggi in casa, questo di oggi dobbiamo considerarlo giusto visto come abbiamo giocato.«Una gara tosta in cui abbiamo messo in campo grinta e determinazione. Stiamo lavorando molto per uscire da un periodo difficile e nutriamo prospettive positive per la nostra squadra».: De Vellis 7, Paletta 6, Grizzi 6, Fiorentini 6 (9' st Marvelli 6), Bianchi 6.5 (36' st Nocelli ng), Nardi 7, Mamarang 6.5, Gomez 6.5, Danieli 6 (26' st Gallaccio ng), Jammeh 6.5 (9' st Giurato 6), Passiatore 6.5. A disp. Crocco, Manga, Pileri, Galanti, Hrustic. All. Stefano Scaricamazza: Bolletta 6, Alivernini 6, Bordi ng (7' pt Bragalone 6, 39' st Rosato ng), De Santis 6.5, Palmieri 6, Lupi 6.5, Lubas 6, Le Rose 6.5, Romano 5, Alfonsi 7 (45' st Englaro ng), Baronci 6 (34' st Fischetti ng). A disp. Serafini, Iarossi, Conciatori, Chesne, Ascenzi. All. Pierpaolo Lauretti: Bellucci di Roma1 (Pancani di Roma1 e Romagnoli di Albano Laziale): espulso 35' st Romano per doppia ammonizione; ammoniti De Vellis, Gomez, Paletta, Danieli, Gallaccio, Bragalone, Palmieri, Romano, Rosato, Bolletta; angoli: 7-5; spettatori: 150 caAlmas Roma-Ronciglione United (alle 15.30)Atletico Vescovio-Sporting Genzano 1-2Bricofer Casal Barriera-Eretum Monterotondo 0-1Civitavecchia 1920-Team Nuova Florida (alle 15.30)Cynthia-Montespaccato 1-2Real Monterotondo-Campus Eur 4-0Unipomezia-Astrea 0-0Villalba OM-Montalto 0-2Real Monterotondo, Astrea 14Valle del Tevere 13Team Nuova Florida, Montespaccato, Unipomezia, Eretum Monterotondo, Sporting Genzano, Cynthia 11Almas Roma 8Campus Eur, Civitavecchia 1920, Bricofer Casal Barriera, Montalto 7Atletico Vescovio 6Villalba OM, Città di Palombara, Ronciglione United 5